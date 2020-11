LdC : Thomas Tuchel veut aider Neymar

Blessé contre Istanbul Basaksehir, Neymar fera son grand retour sur les pelouses continentales contre le RB Leipzig. Lors de la dernière confrontation entre les deux formations, perdue par le Paris SG sur le score de deux buts à un, le Brésilien était donc absent. Pour cette confrontation, aux allures de finale, les Parisiens devront absolument s'imposer pour continuer à avoir leur destin entre leurs pieds en C1.

Inutile de dire donc que Thomas Tuchel compte bien sur Neymar pour cette partie, comme il l'a expliqué en conférence de presse : « on a besoin de Ney. C'est absolument nécessaire qu'il joue, il a la capacité, la confiance et l'expérience. C'est un joueur clé pour nous. Il est dans le meilleur état physique ? Non. Mais il va commencer demain. Il peut gérer des matches comme ça physiquement et mentalement. J'espère que ce n'est pas trop lourd sur ses épaules et qu'on va l'aider et travailler pour lui. Il n'est pas tout seul ».