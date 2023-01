L’affaire Noël Le Graët - Zinedine Zidane choque Madrid !

La suite après cette publicité

« Le Real Madrid CF regrette les déclarations malheureuses du président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, à propos de Zinedine Zidane, l’une des plus grandes légendes du sport mondial. Ces mots impliquent un manque de respect envers l’une des figures les plus admirées par les fans de football du monde entier et notre club s’attend à une rectification immédiate ». Dans un communiqué particulièrement virulent, le Real Madrid s’en est pris à Noël Le Graët, exigeant des excuses du patron de la FFF.

Des excuses qui sont rapidement arrivées : « j’ai accordé un entretien à RMC que je n’aurais pas dû accorder car ils cherchaient la polémique en opposant Didier à Zinedine Zidane, deux monuments du football français. J’admets avoir tenu des propos maladroits qui ont créé un malentendu. Zinedine Zidane sait l’estime immense que je lui porte, comme tous les Français. Je tiens à présenter mes excuses pour ces propos qui ne reflètent absolument pas ma pensée, ni ma considération pour le joueur qu’il était et l’entraîneur qu’il est devenu ». Mais le mal est fait.

À lire

Le communiqué terrible du Real Madrid après la violente sortie médiatique de Le Graët sur Zidane !

L’Espagne sous le choc

Si les propos de Le Graët ont fait réagir en France, c’est aussi le cas chez nos voisins espagnols, où Zinedine Zidane est tout aussi, si ce n’est plus, apprécié. En plus du communiqué du champion d’Europe en titre, cette affaire fait la Une de tous les médias madrilènes. « Le président de la fédération française méprise Zidane », explique Marca, qui ne manque pas de relayer toutes les réactions à cette polémique. AS se régale aussi, et explique que « tout le monde se range du côté de Zidane ».

La suite après cette publicité

« Beaucoup de Madrilènes remercient Mbappé pour son soutien à Zidane qui fait partie du patrimoine du Real Madrid », indique de son côté Defensa Central, qui évoque un Le Graët « qui devrait avoir honte ». Bernabéu Digital, autre site d’actualité 100% merengue, ne mâche pas ses mots : « critiquer Zidane ne peut se comprendre que d’une façon : il faut être un idiot. Peut-on être plus ignorant ? Zizou, Karim… Le Real Madrid sera toujours avec vous ». De sacrés propos qui témoignent de l’amour d’une ville pour Zizou…