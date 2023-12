L’Atlético de Madrid suit l’une des révélations de la saison en Liga

Révélation de ce début de saison en Liga avec le surprenant Gérone, Artem Dovbyk (26 ans) fait forcément l’objet de sollicitations. Et comme s’en est fait l’écho Mundo Deportivo ce jeudi, l’attaquant ukrainien figure bien dans les petits papiers de l’Atlético de Madrid, à la recherche d’un numéro neuf capable de soulager l’inusable duo Morata - Griezmann.

La suite après cette publicité

Auteur de 11 buts et 4 passes décisives pour sa première saison en Espagne, Dovbyk occupe la troisième place des meilleurs marqueurs du championnat, juste derrière Jude Bellingham (13 buts) et Borja Mayoral (12 buts). Le quotidien précise que le deuxième de Liga entend pour le moment surfer sur sa dynamique avec son joueur sous contrat jusqu’en 2028, et qu’un départ semble difficilement imaginable cet hiver.