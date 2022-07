Hugo Ekitike fait l'unanimité au PSG !

La suite après cette publicité

«Sur les dernières années, le joueur que je regarde le plus, qui m’inspire, et pas forcément que sur le terrain, mais aussi pour tout ce qu’il renvoie, c’est Kylian Mbappé. C’est difficile à expliquer. C’est vraiment un joueur que j’observe. Son jeu. Même si c’est un joueur de côté au départ, il joue souvent en pointe au PSG. C’est vraiment un joueur magnifique, qui sait tout faire. Les gens ne se rendent pas compte à quel point il est impressionnant. Pour moi, c’est ça être un joueur de haut niveau et c’est ce que j’aspire à devenir», nous déclarait le 22 décembre 2021 Hugo Ekitike dans ces colonnes pour sa première interview accordée à un média national.

A l'époque, personne n'imaginait alors que quelques mois plus tard, son nom résonnerait aux côtés de Robert Lewandowski ou Gianluigi Scammaca pour renforcer l'attaque parisienne. Comme nous vous le révélions en exclusivité mercredi dernier, Luis Campos et Antero Henrique rêvent d'en faire la doublure de Kylian Mbappé. De quoi faire tourner la tête de l'attaquant rémois (10 buts en 24 matches de L1 l'an passé), sûr de ses qualités, et qui ne jure que par le PSG ou un club du top 10 européen. Dès lors, difficile de l'imaginer à Newcastle où il n'a visiblement aucune envie d'aller.

Al-Khelaïfi, Campos et Henrique ont validé le profil

Pour l'international tricolore espoir U20, la priorité reste le PSG. Il est certain qu'il peut apprendre beaucoup aux côtés de son modèle Mbappé et surtout, il a été convaincu par le projet vendu par Luis Campos... mais aussi par Nasser Al-Khelaïfi qui a participé aux discussions préliminaires. À Paris, que ce soit du côté du président parisien, de Campos ou même d'Antero Henrique qui ne cesse de tenir des propos dithyrambiques à l'égard du Rémois en privé, tous ont validé le profil d'Ekitike.

Selon nos informations, aucune offre n'a encore été formulée par le PSG pour le natif de Reims. Paris n'est pour l'instant pas prêt à placer la barre aussi haute que les Magpies l'avaient fait. Il va donc falloir attendre un peu pour voir le dossier évoluer. Du côté du joueur, on espère bien évidemment que Paris va passer officiellement à l'offensive. Dans le cas contraire, Ekitike n'exclut pas de faire quelques mois supplémentaires en Champagne afin de prouver à Paris qu'il vaut le chèque de 40 M€ que Newcastle avait mis sur la table pour l'arracher au club champenois...