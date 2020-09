Chelsea : Kai Havertz explique son choix

La suite après cette publicité

Hakim Ziyech, Timo Werner, Ben Chilwell, Thiago Silva et maintenant Kai Havertz, Chelsea réalise un mercato de folie. Officialisé ce vendredi par le club londonien, le jeune international allemand s'est engagé pour cinq ans et un montant avoisinant les 100 millions d'euros. On a là celui qui est probablement le plus gros transfert estival de l'année, et un énorme coup sur le plan sportif pour l'écurie londonienne, bien décidée à lutter pour le titre en Premier League la saison prochaine.

Dans une interview publiée sur le site des Blues, le milieu offensif a expliqué les raisons de son choix, avec une grosse pensée pour Frank Lampard : « bien sûr, il a eu un grand impact sur ma décision parce que je l'aimais en tant que joueur et que je le regardais très souvent, et je pense que je peux apprendre de lui maintenant qu'il est également entraîneur. Il était très offensif comme moi et il adorait marquer, je pense qu'il peut beaucoup m'aider pour ma position ».

Le projet des Blues l'a convaincu

« C'est très excitant car Chelsea a de très bons jeunes joueurs et j'en connais certains comme Timo Werner et Toni Rudiger. J'ai joué avec eux en sélections, ce sont des amis et c'est une bonne chose pour moi. Chelsea a aussi d'autres très jeunes joueurs et des Anglais, c'est bien, il y a un grand projet », a ajouté l'international germanique.

Il s'est également livré sur ses ambitions à long terme, alors que le club s'est largement renforcé après avoir terminé à la quatrième place en Premier League : « je veux accomplir le plus de choses possible, j'essaie de faire de mon mieux et bien sûr, c'est un très grand pas en avant. Bien sûr, je veux avoir un grand succès et nous voulons gagner des titres ici. Chelsea est toujours un grand club et ils veulent gagner des titres et j'essaierai de faire de mon mieux pour que nous puissions réaliser toutes ces choses ». Une envie de continuer sa marche en avant, dans une équipe qui gagne, un discours qui doit plaire aux fans des Blues.