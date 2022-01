Fali Candé rejoint le FC Metz

Après les arrivées de Jean-Armel Kana-Biyik et d'Ibrahim Amadou cet hiver, le FC Metz renforce encore son secteur défensif avec l'arrivée du latéral gauche du SC Portimonense, Fali Candé. Le joueur de Guinée-Bissau s'est engagé jusqu'en juin 2026 avec les Grenats.

La suite après cette publicité

Passé par les équipes de jeune du FC Porto et par le Benfica Lisbonne, le défenseur de 24 ans a disputé 47 matchs de Liga Portugal avec Portimonense, inscrivat 3 buts et délivrant 3 passes décisives. L'international bissaoguinéen a participé à la CAN 2022 et a été éliminé au premier tour avec les Djurtus.