Le rêve galactique de Manchester City pour l'après Agüero, la Juventus prépare du très lourd pour le mercato

La Juventus vise une attaque de folie

Décevante depuis trois ans en Ligue des Champions, la Juventus veut tourner la page cet été et aurait ciblé des grands noms.Tuttosport affiche ce matin l'intérêt des Bianconeri pour un ancien de la maison, Paul Pogba. Une arrivée qui pourrait s'inclure dans un échange avec l'Argentin, Paulo Dybala, indésirable du côté de Turin. Mais l'appétit des Juventini ne s'arrêterait pas là. Selon La Gazzetta dello Sport, la Juve serait prête à faire des folies et notamment tout faire pour récupérer Sergio Agüero. Selon le journal au papier rose, la Juve «craquerait» pour l'Argentin et serait bien motivée à l'idée de brûler le Barça dans ce dossier, afin d'associer le Kun à Cristiano Ronaldo.

Manchester City a une enveloppe de 235 M€

Alors que le dossier Erling Haaland secoue l'Europe, la presse anglaise nous apprend, ce matin, que Manchester City serait prêt à passer à l'offensive. Une enveloppe de 235 M€ serait même prête, à en croire le Daily Mail. Un chèque qui pourrait permettre aux Skyblues de rêver en grand, en s'offrant l'attaquant norvégien, mais pas que, puisque Jack Grealish serait lui aussi sur les tablettes des Citizens. De son côté, le Times confirme l'appétit de Manchester City pour Erling Haaland, mais nous apprend que le club aurait prévu un plan B en cas d'échec. Cette alternative se nommerait Harry Kane. De quoi assurer sans problème l'efficacité des Citizens, après l'annonce du départ de Sergio Agüero.

City jette l'éponge pour Messi, Paris en profite

«Affaire classée», c'est ce que l'on peut lire ce matin, en Une de SPORT. Une affirmation en référence à l'intérêt de Manchester City pour Lionel Messi. Le quotidien catalan révèle que les Skyblues auraient lâché l'affaire, persuadés que le capitaine du Barça allait prolonger son aventure en Catalogne. Néanmoins, on apprend que la prolongation de l'Argentin ne serait pas acquise pour autant et que le PSG serait toujours intéressé. Une alternative, désormais unique pour l'Argentin, si ce dernier poussait à nouveau pour un départ cet été. L'été sera long du côté de Barcelone, à moins que Messi ne se décide avant le 30 juin.