Monaco : Éric Dier sort à son tour sur blessure…

Le sort s’acharne contre les Monégasques. Opposés au Havre, ce samedi, dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1, les Asémistes sont, pour l’heure, tenus en échec. Plus qu’une nouvelle déconvenue sportive qui se profile, l’ASM a également subi deux coups durs lors de cette soirée.

Récemment arrivé sur le Rocher, Wout Faes a dû céder sa place sur blessure au cours du premier acte. Oui mais voilà si Éric Dier est venu suppléer l’absence du Belge, l’Anglais s’est, à son tour, blessé au retour des vestiaires. De quoi rendre le contexte monégasque encore plus tendu…