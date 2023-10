OL : Jeffinho explique les dessous de sa métamorphose

John Textor recrute chez John Textor. Lors du mercato d’hiver 2023, l’homme d’affaires américain a poussé pour que l’Olympique Lyonnais mette la main sur Jeffinho. Inconnu du grand public, l’ailier brésilien faisait pourtant le bonheur de Botafogo, l’un des autres clubs de la galaxie Eagle Football. D’ailleurs, les supporters de l’écurie auriverde n’ont pas du tout apprécié que Textor affaiblisse Botafogo pour renforcer Lyon. En France, la venue de Jeffinho a également posé question. Nombreux sont ceux qui se sont interrogés sur la nécessité de ce transfert, d’autant que la priorité était de recruter un n°6.

La suite après cette publicité

Finalement, l’ailier de 23 ans a signé jusqu’en juin 2027 le 31 janvier dernier. Mais il a dû attendre le 25 février pour jouer ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs, lui qui est arrivé blessé. Une fois remis sur pied, il a pu passer du temps sur le terrain. Auteur de 11 rencontres toutes compétitions confondues lors de la deuxième partie de saison 2022-23, il avait été titularisé à 5 reprises. Le temps de marquer deux buts. Mais on s’attendait à mieux de sa part. Lui, s’attendait certainement à jouer un peu plus. Mais l’éclosion inattendue de Bradley Barcola l’a freiné.

À lire

OL : la sortie forte de Jeffinho

Enfin le déclic ?

Mais ce dernier a quitté le club cet été pour rejoindre Paris. De quoi laisser le champ libre à Jeffinho, d’autant que personne ne s’est réellement imposé sur les ailes depuis le début de cette saison 2023-24. Le Brésilien n’a pas trop été utilisé par Laurent Blanc (1 titularisation en 3 matches). Fabio Grosso, lui, l’a fait entrer en jeu face à Reims (1er octobre, 13 minutes jouées) avant de lui offrir une place dans le onze de départ face à Lorient le 8 octobre (58 minutes jouées). Le remuant Brésilien a marqué des points, lui qui a été pourtant dans le dur depuis son arrivée à Lyon.

La suite après cette publicité

De quoi lui donner de la confiance comme il l’a expliqué à la presse ce vendredi. «Je me sens très bien. Pendant tout ce temps où vous pensiez que j’avais disparu, j’ai travaillé. J’ai essayé de m’adapter le plus vite possible, à la France, au jeu et aussi au staff et à ses exigences. Des gens ont été très importants pour moi, ce sont les joueurs. Ils m’ont beaucoup aidé. Je me sens bien aussi car ma famille est de retour (…) J’ai dû m’adapter aux difficultés. J’ai dû m’adapter au niveau des horaires. Il y a 5 heures d’écart entre la France et le Brésil. Le froid aussi, ainsi que la chaleur qui est différente de mon pays. Le contact physique est aussi différent. »

Grosso l’apprécie

Il est ensuite revenu sur sa prestation face aux Merlus. «Quand j’ai terminé ce match, j’ai discuté avec ma famille, mes agents, mes amis. Je n’ai pas senti que j’avais fait un bon match. J’ai dû discuter avec eux pour voir. Je n’ai pas eu assez de ballons de mon côté, je n’ai pas pu faire vraiment ce que je voulais. J’ai été passeur décisif et j’ai provoqué le pénalty, ce qui est en revanche positif». Heureux, le Brésilien ne l’a pas toujours été à Lyon comme il l’a avoué avec franchise. «C’était une question personnelle (il avait évoqué son mal-être sur les réseaux sociaux, ndlr). Ma famille n’était pas là. Je jouais peu aussi. C’est un ensemble de choses. Tout va se résoudre.»

La suite après cette publicité

Effectivement, Jeffinho est sur la bonne voie. Son entraîneur, Fabio Grosso, l’encourage. «Plusieurs jeunes joueurs n’ont pas encore l’expérience d’enchaîner les matches. J’ai vu plein de choses positives par rapport à lui. Il travaille bien à l’entraînement, il comprend bien, même s’il ne parle pas très bien le français. C’est un joueur qui a des hauts et des bas, il faut de la continuité. C’est une chose sur laquelle il doit s’améliorer.» Jeffinho sait quoi faire pour enchaîner. Il aura certainement l’occasion de montrer ce dont il est capable face à Clermont dimanche.