Timothy Weah : "Aubameyang est l’un des plus grands attaquants de tous les temps"

L’Olympique de Marseille reçoit le Paris Saint-Germain ce jeudi soir au Koweït lors du Trophée des Champions (19h). Timothy Weah s’est d’ailleurs confié au Parisien quelques heures avant la rencontre.

L’atout olympien de Roberto De Zerbi a notamment évoqué son père, mais a également pris le temps d’évoquer son coéquipier Pierre-Emerick Aubameyang :« Quand tu es fils de joueur, il faut trouver un juste milieu entre faire ta carrière et honorer celle de ton père. Beaucoup de fils de joueur ont essayé, mais n’ont pas réussi à percer dans le football. Dans l’équipe, je prends l’exemple « d’Aubam » (Pierre-Emerick Aubameyang). Son papa (Pierre) a été l’un des plus grands défenseurs africains de l’histoire. Et Aubam est, à mon sens, l’un des plus grands attaquants de tous les temps. Avoir cet exemple dans l’équipe est énorme. Je suis très fier de jouer avec lui. Si je peux faire ne serait-ce qu’une partie de la carrière d’Aubam, c’est bon, je suis tranquille (rires).» L’attaquant international gabonais, principale force de frappe offensive qui devrait être titularisée à la pointe de l’attaque marseillaise face au PSG ce soir à 19h, devrait apprécier.