OL, Everton : Jake O’Brien nage en plein cauchemar !

Voilà un nom qui n’est pas resté longtemps du côté de l’Olympique Lyonnais, mais qui reste encore respecté par les supporters lyonnais. Arrivé sur la pointe des pieds il y a un an contre 1 M€ en provenance de Crystal Palace - après un prêt du côté de Molenbeek en Belgique - le géant d’1m97 s’est rapidement fait une place dans le onze de départ, d’abord avec Fabio Grosso puis avec Pierre Sage et aura rendu de grands services à son club en pleine crise, en marquant notamment 5 buts importants.

La suite après cette publicité

Seulement 36 minutes jouées en Premier League

Mais après seulement une saison en terre rhodanienne, le défenseur central irlandais s’est mis d’accord avec Everton pour un transfert avoisinant les 18 M€. O’Brien signait donc un contrat de 5 ans avec l’autre club de Liverpool, qui sortait d’une saison difficile en Premier League. Pour son premier match amical avec les Toffees, il s’était illustré en inscrivant une superbe demi-volée contre Preston North End. Mais depuis, celui qui est devenu international irlandais en mars dernier vit une période très compliquée.

Après 90 minutes jouées contre Doncaster Rovers en League Cup, Jake O’Brien n’a pas débuté une seule rencontre de Premier League avec Everton. Il aura joué l’intégralité de la défaite contre Southampton, toujours en League Cup (1-2), mais à part 27 minutes de jeu à Aston Villa, le 14 septembre dernier, il n’a plus rejoué en Premier League. Parfois absent du groupe de Sean Dyche, l’Irlandais est dans une période difficile actuellement.

La suite après cette publicité

Jake O’Brien ne s’inquiète pas

«S’il n’a pas commencé, c’est parce que Michael Keane a fait une très bonne pré-saison et c’est un joueur de Premier League très expérimenté. Jake n’a pas encore cette expérience, mais il apprendra rapidement, expliquait son entraîneur, à propos de son temps de jeu. «Son heure viendra. La courbe d’apprentissage ne se limite pas à l’aspect physique du jeu, mais il faut aussi apprendre à relever les défis de la Premier League et d’un club aussi important qu’Everton. Les chances sont limitées pour tout le monde en raison de la pression de la première division», a-t-il assuré.

Depuis le 17 septembre, Jake O’Brien n’avait plus été lancé par son entraîneur… jusqu’à ce week-end, où il a pu disputer 9 minutes de jeu lors de la lourde défaite à Manchester United (0-4). Mais pour autant, le défenseur central ne s’inquiète pas : «je savais qu’en venant ici, je devrais être patient. Je sais que dans les autres clubs où je suis passé, la patience fait partie intégrante du processus. Une fois que j’aurai ma chance, j’espère que je la saisirai à pleines mains et que je partirai de là», a assuré l’ex-Lyonnais. Apprécié en interne et par ses partenaires, le géant irlandais devra donc continuer de travailler pour retrouver l’ascension qu’il a connue avec l’OL.