Fenerbahçe-Lille : José Mourinho a la rage !

Lille a réalisé une très grosse performance hier soir à Istanbul. Vainqueurs 2 buts à 1 lors du match aller de ce troisième tour préliminaire de Ligue des champions face au Fenerbahçe de José Mourinho, les Dogues étaient promis à l’enfer turc. Le scénario catastrophe semblait d’ailleurs se confirmer lorsque Bafoué Diakité donnait l’avantage aux locaux en marquant contre son camp en toute fin de match, poussant les deux équipes en prolongations.

Tout était réuni pour que le LOSC flanche, mais les hommes de Bruno Genesio ont finalement réussi à se sortir du piège stambouliote grâce à un penalty accordé à la 118ᵉ minute par l’arbitre espagnol Sánchez Martínez suite à une main dans sa surface de Jayden Oosterwolde. Une sanction transformée par Jonathan David. Après avoir battu Pep Guardiola avec l’OL, Bruno Genesio s’est donc offert le scalp d’un autre coach réputé de la scène européenne et Lille a gagné le droit de jouer les barrages face au Slavia Prague. De son côté, José Mourinho a fait du Mourinho. Arrivé en star à Fenerbahçe, le Speclal One avait pour mission de remettre l’équipe turque sur le toit de la Süper Lig, mais aussi de la qualifier pour la prochaine C1. Cette élimination précoce a contrarié le Portugais qui, comme souvent, s’en est pris à l’arbitre, notamment en raison du penalty concédé en toute fin de prolongation.

« Si je parle, je vais avoir des problèmes »

« Nous avons perdu la chance de jouer contre les meilleures équipes du monde. Mais le fait est que nous n’aurions jamais pu gagner la C1. Nous allons en Ligue Europa. Nous pouvons faire de très bonnes choses dans cette compétition, mais si je parle, je vais avoir des problèmes. Je ne veux pas continuer cette phrase. Nous attendrons le tirage au sort de la Ligue Europa. Si vous vous interrogez sur le reste de ma phrase, je vous invite à regarder la finale de la Ligue Europa Rome-Séville jouée lors de la saison 2022/23. Vous comprendrez alors le reste de la phrase. C’est le travail de l’arbitre de ne pas perdre de temps. Il doit respecter le jeu. Il doit faire en sorte que les joueurs le respectent. Je ne peux pas critiquer les équipes adverses. Elles essaient aussi d’obtenir un résultat. Si elles prenaient un carton jaune dans les 20 premières minutes, tout changerait, mais elles ne le prennent pas », a-t-il confié en conférence de presse, avant de poursuivre.

« Les journalistes qui ne comprennent pas grand-chose au football se concentrent trop sur les données, les chiffres et les statistiques. Parfois, les statistiques ne reflètent pas le match, parfois, elles le font. Aujourd’hui (hier), deux ballons ont touché le poteau et le gardien a réalisé trois arrêts incroyables. Mon équipe a créé suffisamment d’actions pour gagner le match. Lors du match que nous avons joué à Lille, nous avons raté trois buts dans le match. Ils ont joué contre une équipe qui n’avait pas peur, mais leur objectif était de garder le ballon et ils le font bien. Ils jouent fort et pressent, mais malgré toutes les difficultés que j’ai mentionnées, mes joueurs ont été les joueurs du match. Dominik Livakovic n’a fait qu’un seul arrêt lors du match à l’extérieur, il n’a même pas touché le ballon aujourd’hui. Ce ne sont pas des excuses, mes joueurs ont fait de leur mieux, mais même les plus grandes équipes du monde souffrent de cela lorsqu’il leur manque deux joueurs très importants comme Fred et Ferdi Kadıoğlu. » Mauvais perdant le Mourinho ?