L’Atlético de Madrid n’en peut plus de Julian Alvarez !

La moitié de la ville de Madrid a poussé un gros ouf de soulagement hier soir. Non sans souffrir, l’Atlético de Madrid a pris le meilleur sur Bruges, s’imposant 4-1 lors du match retour après le 3-3 de l’aller. Un résultat qui peut laisser penser que les Colchoneros se sont promenés face aux Belges, mais les troupes de Diego Simeone ont bel et bien souffert pour s’imposer, aidés par un bon Jan Oblak sur sa ligne et Alexander Sorloth, auteur d’un triplé. Qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, les Colchoneros ont évité la catastrophe à la fois sportive et financière.

Si l’attaquant norvégien fait logiquement la une un peu partout en Espagne ce matin, il y a un autre joueur de l’Atlético qui fait beaucoup parler de lui également, mais pour des raisons négatives. Comme c’est devenu habituel cette saison, Julian Alvarez récolte encore énormément de critiques après une nouvelle prestation indigeste. Il avait une opportunité en or pour se refaire, lui qui avait certes marqué à l’aller, mais qui est sur une dynamique particulièrement négative, ayant en plus de ça perdu sa place dans le onze titulaire lors des deux derniers matchs de Liga des Rojiblancos. Une énième occasion de se refaire gâchée.

Des sifflets et des critiques à foison

Il est ainsi encore passé à côté, et Diego Simeone n’a pas hésité à le faire sortir assez tôt, à la 58e minute. L’ancien de River Plate n’a créé aucun danger devant et n’a fait aucune différence contre un rival qui laissait tout de même assez d’espaces derrière. Marca lui attribue un 5/10, ce qui peut sembler correct… mais c’est la pire note de son équipe, une fois de plus. « Discret une fois encore. Il essaye des choses, mais il ne réussit rien. Trop de ballons perdus quand il tente de combiner au milieu et pas adroit à la finition », résume de son côté AS.

Les supporters, eux, commencent clairement à en avoir marre, et Alvarez a été sifflé par une partie du Metropolitano, même si certains l’ont aussi applaudi à sa sortie. Les rumeurs concernant son avenir et un possible départ au Barça, qu’il ne dément d’ailleurs pas vraiment, ne plaident pas en sa faveur et irritent aussi les fans. Ce qui est sûr, c’est que celui qui était l’idole des foules la saison dernière a clairement perdu son capital sympathie auprès des supporters colchoneros. Tout comme il est aujourd’hui loin d’être un des joueurs les plus importants de l’équipe et il a clairement été déclassé dans la hiérarchie. Devant, Alexander Sorloth s’impose ainsi comme la référence, Ademola Lookman est déjà comme un poisson dans l’eau à Madrid et Antoine Griezmann connaît une deuxième jeunesse. Clairement, ça tourne au vinaigre pour la Araña…