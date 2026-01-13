Menu Rechercher
Commenter 3
Coupe de France

Roberto De Zerbi : «on a trop souvent des hauts et des bas»

Par Maxime Barbaud
1 min.
Roberto De Zerbi @Maxppp
Bayeux 0-9 Marseille

L’OM file en 8e de finale de la Coupe de France où il défiera le Stade Rennais au Vélodrome. Les Phocéens n’ont pas fait de détails ce soir en giflant Bayeux, club de R1, sur le score de 9-0. «Quand on joue au foot, il faut respecter tout le monde. J’en avais parlé à l’équipe et c’est aussi respecter le maillot, le club, les fans», assure Roberto De Zerbi sur beIN Sports après la rencontre.

La suite après cette publicité

L’Italien en a profité pour mettre ses joueurs en garde. «On a trop souvent des hauts et des bas. Il faut toujours pousser jusqu’à la 90e, c’est notre plus grand travail, reconnaît-il, lui qui ne pense pas encore au prochain tour de la compétition. On joue d’abord face à Angers samedi et la Coupe de France, on en parlera plus tard.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe de France
Marseille
Roberto De Zerbi

En savoir plus sur

Coupe de France Coupe de France
Marseille Logo Marseille
Roberto De Zerbi Roberto De Zerbi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier