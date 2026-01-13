Roberto De Zerbi : «on a trop souvent des hauts et des bas»

L’OM file en 8e de finale de la Coupe de France où il défiera le Stade Rennais au Vélodrome. Les Phocéens n’ont pas fait de détails ce soir en giflant Bayeux, club de R1, sur le score de 9-0. «Quand on joue au foot, il faut respecter tout le monde. J’en avais parlé à l’équipe et c’est aussi respecter le maillot, le club, les fans», assure Roberto De Zerbi sur beIN Sports après la rencontre.

L’Italien en a profité pour mettre ses joueurs en garde. «On a trop souvent des hauts et des bas. Il faut toujours pousser jusqu’à la 90e, c’est notre plus grand travail, reconnaît-il, lui qui ne pense pas encore au prochain tour de la compétition. On joue d’abord face à Angers samedi et la Coupe de France, on en parlera plus tard.»