OM : Franck Mc Court présent au Koweït

Ce jeudi soir, dans un contexte particulier, le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille se disputeront le premier titre de l’année 2026 lors du Trophée des Champions. Une affiche à laquelle assistera Frank Mc Court, propriétaire du club phocéen.

En effet, le dirigeant marseillais a décidé de se rendre au Koweït pour soutenir les troupes de Roberto De Zerbi. Reçu par une délégation de l’émirat, l’homme d’affaires américain espère désormais voir son OM remporter un nouveau trophée, quatorze ans après le dernier empoché (Coupe de la Ligue 2012, ndlr).