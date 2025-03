Le malaise Heung-Min Son enfle à Tottenham

Tottenham vit une saison difficile, comme il en a déjà vécu ces dernières années sous José Mourinho ou encore Nuno Espírito Santo. Le club occupe une piteuse 13e place de Premier League et a été éliminé des coupes nationales. Un joueur en particulier symbolise ce nouvel échec : Heung-Min Son. Présent au club depuis 2015, le capitaine des Spurs semble avoir perdu de sa superbe malgré des statistiques toujours régulières (10 buts et 10 passes décisives en 36 rencontres toutes compétitions confondues). Ange Postecoglou l’a même fait démarrer sur le banc lors du dernier match (défaite contre Manchester City, 2-1).

Son statut d’intouchable est remis en cause par son coach, avec qui il entretient de bonnes relations, mais aussi par des supporters. Son a beau être adoré des fans de Tottenham, ces derniers voient bien que ses performances ont nettement baissé en régime ces dernières semaines. Elles coïncident peu ou prou avec sa prolongation signe en janvier dernier. Alors que le Sud-Coréen arrivait en fin de contrat en juin prochain, les différentes parties ont décidé de lever l’option de prolongation d’une saison (2026). Depuis cette date, Son n’a marqué qu’une fois en championnat.

Le départ de Kane lui a fait mal

«Il essaie d’avoir une influence positive sur tout le monde, de garder l’esprit de chacun concentré de manière positive et ce n’est pas été facile car il ressent, comme les autres joueurs, de la fatigue. C’est difficile de mettre cela de côté en tant qu’individu, car vous êtes un leader et vous essayez de transférer cette positivité aux autres», le défend le technicien australien en conférence de presse. Corroboré à ces propos, le problème prend des allures plus profondes à en croire ESPN. La star des Spurs ne serait plus le même. En plus de sa perte d’influence évidente sur le terrain, son attitude en interne aurait changé.

Il apparaîtrait plus isolé dans un vestiaire dont il est le dernier dinosaure depuis les départs d’Hugo Lloris et de Harry Kane. Le départ de l’Anglais, même s’il a déjà eu lieu il y a 18 mois, l’aurait particulièrement touché. C’est à partir de cette période que le sourire de Son aurait commencé à s’effacer progressivement de son visage. Les deux attaquants étaient particulièrement efficaces et proches sur le terrain, mais surtout dans la vie. Ils leur arrivaient de partager les trajets en voiture pour aller et revenir des entraînements. Ils ont même vécu non loin de l’autre pendant une période.

Déçu par la direction

Le média va jusqu’à s’interroger sur l’avenir de l’international sud-coréen (131 sélections, 51 buts). Il évoque aussi cette prolongation comme une fausse bonne nouvelle. Si Son n’est pas du genre à créer des histoires, il aurait tout de même été déçu de ne pas recevoir de proposition de prolongation de la part de sa direction, et simplement de voir l’option être activée. Il verrait cela comme un manque de respect à l’égard de son dévouement pour l’équipe, alors qu’elle ne va pas bien. À 32 ans et bientôt une décennie à porter le maillot de l’équipe londonienne, il est peut-être temps de mettre fin à ce chapitre.