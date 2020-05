Eden Hazard «s'ennuyait» à Chelsea avec Maurizio Sarri

Eden Hazard (29 ans) a laissé un souvenir impérissable dans les travées de Stamford Bridge, où il a fait les beaux jours de Chelsea de 2012 à 2019. La réciproque n'est pas forcément valable lors du passage de Maurizio Sarri (61 ans) sur le banc des Blues lors de l'exercice 2018-2019. Gianfranco Zola (53 ans), ancien joueur du club londonien (1996-2003) et adjoint du technicien italien lors de sa courte aventure anglaise, a en effet expliqué que l'attaquant du Real Madrid s'ennuyait sous la houlette du coach de la Juventus, qui demande beaucoup d'efforts la semaine à l'entraînement.

La suite après cette publicité

«Les joueurs talentueux, comme Eden Hazard ou Willian, qui te font gagner un match à eux seuls, ont souffert de ce genre d’exercices, mais les autres en avaient besoin. Mais c’était nécessaire pour le reste du groupe. Pour être honnête, ils étaient quand même incroyables parce qu’ils s’ennuyaient, mais continuaient à s’appliquer», a confié Zola à beIN Sports. «Au début, tout le monde était attentif, mais les semaines ont passé, les matches s’accumulaient, et ils ont fini par s’ennuyer. Mais s’ennuyer fait partie de notre travail. Parfois, il faut s’ennuyer et insister sur ce qu’on fait pour s’améliorer». Et triompher, en atteste la victoire de Chelsea en finale de la Ligue Europa (4-1) face à Arsenal cette année-là, au cours de laquelle Eden Hazard a particulièrement brillé.