Liga : le Real Madrid tombe contre Alavés et n'avance plus

La onzième journée de Liga offrait un duel entre le Real Madrid et le Deportivo Alavés. A leur avantage en Ligue des Champions, les Merengues voulaient retrouver le chemin de la victoire en championnat. Sur une défaite et un nul, et seulement quatrièmes, les Madrilènes pointaient à 6 points de leur voisin colchonero avant le coup d'envoi. Privés de Sergio Ramos, Karim Benzema, Federico Valverde ou encore Dani Carvajal, ils s'organisaient en 4-3-3 avec Thibaut Courtois dans les cages derrière Lucas Vazquez, Raphaël Varane, Nacho Fernandez et Marcelo. Positionné en sentinelle, Casemiro était épaulé par Luka Modric et Toni Kroos. Seul en pointe, Mariano Diaz était accompagné dans les couloirs par Marco Asensio et Eden Hazard.

Dans cette rencontre, ce sont les Babazorros qui dégainaient les premiers et, à la stupeur générale, ouvraient le score. Sur un corner de Lucas Pérez, la tête de Victor Laguardia heurtait la main de Nacho Fernandez. Le défenseur madrilène concédait un penalty (le 5e concédé par le Real sur les 3 derniers matches) que Lucas Pérez transformait sans trembler (0-1, 5e). Un but qui sonnait le réveil du Real Madrid. Mais la tête de Mariano Diaz était trop dans l'axe du but pour inquiéter Fernando Pacheco (16e). Eden Hazard voyait lui sa frappe détournée par le portier du Depor (20e). Dans la continuité, le ballon lui revenait et il s'effondrait dans la surface au contact de Ruben Duarte. Pas de penalty.

Eden Hazard de nouveau blessé, Courtois fautif

Profitant d'une défense madrilène instable, Lucas Pérez était proche du doublé mais dans la surface, le buteur tombait sur un Courtois qui, d'une claquette, détournait en corner (25e). Réminiscence du coup reçu sur le genou à la 20e ? Eden Hazard sortait sur blessure peu avant la demi-heure de jeu, remplacé par Rodrygo (29e). Les dix dernières minutes du premier acte étaient l'occasion pour le Real de mettre la pression sur le but d'Alavés, 15e avant la rencontre. Toni Kroos récupérait un ballon mal dégagé par la défense et frappait une fois, puis deux. Ses tirs étaient détournés par Fernando Pacheco (39e). La défense tenait bon et une ultime tête de Mariano Diaz filait au-dessus de la barre (42e).

En seconde période, les choses commençaient bien mal pour les troupes de Zinedine Zidane. Raphaël Varane servait Thibaut Courtois en retrait qui, pressé Lucas Pérez, relançait dans l'axe sur Joselu. Ce dernier n'avait plus qu'à déposer le ballon au fond du but vide (0-2, 49e). Face à une défense dépassée, les visiteurs se donnaient un malin plaisir à faire passer quelques frissons devant le but de Courtois. Asensio laissait sa place à Vinicius Jr (63e), mais ce sont les joueurs de Vitoria-Gasteiz qui se procuraient une double-occasion. Lucas Pérez effaçait le fragile Nacho et tentait une frappe croisée vers la gauche du but. Thibaut Courtois repoussait et Joselu voyait sa tentative contrée (63e). Le deuxième buteur du soir récidivait mais cela passait au-dessus (69e). A l'approche des 20 dernières minutes et face à une situation insolvable, Zidane remplaçait Kroos, Modric et Marcelo par Mendy, Odegaard et Isco (70e).

Casemiro entretient l'espoir, Isco trouve la barre

La réaction ne se faisait pas attendre. Servi par Isco, Rodrygo Goes croisait un tout petit peu trop son tir, qui filait le long du poteau (73e). La minute suivante, bis repetita avec Lucas Vazquez, qui ouvrait un peu trop son pied gauche (74e). Les Merengues harcelaient la cage de Pacheco et les Basques durcissaient le jeu. Sur un coup franc frappé par Odegaard, l'arbitre désignait le point de penalty avant de se raviser, signalant un hors jeu de Casemiro (81e). Mariano Diaz mettait le feu de la tête mais Florian Lejeune réalisait un sauvetage incroyable de la tête sur sa ligne (83e). Finalement, Casemiro se muait en renard des surfaces pour mettre au fond un ballon frappé par Vinicius et détourné par le gardien basque (1-2, 87e). Tout redevenait possible. En contre, le jeune Javi Lopez, 18 ans, perdait son face à face avec Courtois (89e). Les arrêts de jeu (5 minutes) étaient étouffants. Mais le Depor tenait bon malgré une dernière barre d'Isco (90e+6) ! Le Real Madrid (4e) enchaînait un 3e match sans victoire et Alavés (9e) une 5e rencontre sans défaite !

