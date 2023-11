AS Roma : mauvaise nouvelle pour le PSG dans le dossier Renato Sanches

98 petites minutes de jeu pour 63 jours d’absence et 11 matchs manqués. Voici le triste bilan de Renato Sanches (26 ans) depuis son arrivée à l’AS Roma. Prêté par le Paris Saint-Germain le 16 août dernier, le milieu de terrain international portugais (32 sélections, 3 buts) vit un véritable calvaire en Italie. Dans la continuité de la fragilité physique aperçue dans la capitale française, le natif de Lisbonne multiplie, en effet, les pépins physiques. Problèmes musculaires, douleurs aux adducteurs, claquages à la cuisse… l’ex-joueur du Bayern Munich est, aujourd’hui, un client fidèle de l’infirmerie romaine.

«Renato Sanches est un joueur qui est trop souvent incertain. C’est difficile à comprendre. Le Bayern Munich n’a pas compris, le PSG non plus. Nous, on se fatigue à essayer de comprendre. C’est un grand joueur qui a besoin de jouer. Il a joué 45 minutes lors du dernier match (Empoli, 4e journée de Serie A, ndlr), il a eu trois jours de récupération, il était en super forme pour jouer aujourd’hui, mais il a ressenti quelque chose», regrettait d’ailleurs José Mourinho, quelques minutes après la victoire face au Sheriff Tiraspol (2-1) en Ligue Europa, fin septembre. Une situation qui ne s’est, depuis, guère améliorée.

Une situation insoutenable pour l’AS Roma !

Sur la touche, Renato Sanches n’a ainsi disputé que 6,5% des matchs de l’actuel neuvième de Serie A cette saison. Un bilan famélique et très éloigné des 55% nécessaires pour que l’option d’achat de 11 millions d’euros devienne obligatoire. Dans cette optique, la Gazzetta dello Sport indique d’ailleurs que les Giallorossi auraient d’ores et déjà pris une grande décision avec leur numéro 20. Ainsi, selon le célèbre journal au papier rose, l’AS Roma ne lèvera pas l’option d’achat de Renato Sanches, tout du moins c’est la tendance actuelle.

Lassé par ces blessures à répétition, le club romain devrait donc également jeter l’éponge, qui plus est au regard des sommes déboursées pour un joueur qui ne joue presque pas. Pour rappel, celui qui émarge à 3,5 millions plus les primes (le PSG prend en charge une partie des frais) a déjà coûté 855 000 € à la direction italienne, soit 523 968 euros par heure si l’on se fie aux 98 petites minutes jouées jusqu’à présent… Un montant colossal pour un club qui se doit également de faire quelques économies dans les mois à venir. Récemment interrogé sur le cas Renato Sanches, Tiago Pinto, le directeur général de la Roma, ne pouvait d’ailleurs pas cacher ses angoisses.

«Tout ce qui ira mal avec Renato Sanches n’aura qu’un seul responsable, moi-même», déclarait tout d’abord le dirigeant italien avant de poursuivre avec une pointe d’optimisme. «Quand il était à Benfica, j’ai voulu l’avoir et je n’ai pas réussi. Je suis conscient des risques, mais cette fois, je ne voulais pas rater l’occasion de l’avoir. Il a eu des problèmes, s’il en a encore, ce sera de ma faute. Mais avec ce staff et cet entraîneur, je suis convaincu que nous serons en mesure de lui faire donner le meilleur de lui-même». Un sacré défi pour un joueur qui totalise 22 blessures depuis son expérience au Bayern Munich et 38 si l’on englobe ses débuts à Benfica…