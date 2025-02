Un ancien joueur du Real Madrid recadre Vinicius

Si le mercato hivernal a fermé ses portes le 3 février en Espagne, les rumeurs pour la prochaine fenêtre de transferts affluent déjà de l’autre côté des Pyrénées. Du côté du Real Madrid, un joueur est source d’inquiétude pour les supporters : Vinicius. La star des Merengues, dont le contrat expire en 2027, aurait reçu une offre à 1 milliard d’euros venue d’Arabie saoudite. Alors que la Maison Blanche souhaite le prolonger, le Brésilien utiliserait cette proposition pour faire pression sur son club actuel. Et cette méthode n’est pas au goût de tous.

Alors que Nacho Labarga, journaliste pour Marca, présentait son livre « Los Campeones que han hecho grande al Real Madrid », une sélection des 50 meilleurs joueurs de l’histoire du club, Paco Buyo, ancien gardien de la Maison Blanche et invité d’honneur de l’événement, qui se tenait au Bastardo Hostel de Madrid, a été interrogé sur le cas Vinicius. Et l’ancien portier n’imagine pas Florentino Pérez se plier aux exigences de l’attaquant de 24 ans : « avec tous les efforts qu’il a faits pour arriver là où il est au Real Madrid, et au bout de quatre ans, il veut partir ? Cela pourrait être une stratégie pour obtenir un meilleur contrat, mais c’est une erreur parce qu’on ne peut pas défier Florentino. Cependant, si les Saoudiens paient 1 milliard, cela ne fera pas de mal au Real Madrid. Imaginez ce qu’on pourrait recruter avec cet argent. S’il veut partir, bonne chance à lui. Quand tu quittes le Real Madrid, tu n’es plus le même. »