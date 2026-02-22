OM : le message énigmatique de Tochukwu Nnadi sur Snapchat

Recruté lors du dernier mercato hivernal par l’Olympique de Marseille, Tochukwu Nnadi peine toujours à se faire une place dans la rotation. Le jeune milieu, arrivé avec l’étiquette de pari d’avenir, n’a pas encore été utilisé une seule minute depuis son arrivée, restant hors feuille de match à chaque rencontre récente des Phocéens. Une situation frustrante pour un joueur venu chercher du temps de jeu et qui doit, pour l’instant, se contenter de ronger son frein.

Sur Snapchat, le joueur a justement semé le doute avec une story énigmatique. Une illustration sombre montrant un personnage assis seul dans le vide, accompagnée d’un message évoquant l’attente et la lassitude. Sans citer directement son club ni sa situation, la publication a rapidement été interprétée par certains supporters comme le signe d’un moral en berne. Reste à savoir s’il s’agit d’un simple moment de spleen ou d’un message discret envoyé à son entourage sportif.