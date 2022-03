PSG : Lionel Messi l'a très mauvaise contre les médias français

La suite après cette publicité

Lorsque le Paris Saint-Germain a réussi l’exploit d’attirer Lionel Messi dans ses filets, le club de la capitale a décroché le jackpot financier et médiatique. Les sponsors ont fait chauffer les téléphones parisiens, le PSG est devenu le centre du monde footballistique le temps d’un été, bref, l’opération semblait parfaite. Au grand dam des socios du FC Barcelone, remplis de chagrin à l’idée de voir leur idole évoluer sous un autre maillot.

Mais en France, Messi a découvert qu’il n’était pas la star intouchable qu’il était en Liga. Le public et les médias français en attendaient-ils trop de la part du septuple Ballon d’Or ? Il est peut-être vrai que son bilan stratosphérique sous le maillot blaugrana (778 matches toutes compétitions confondues, 672 buts, 303 passes décisives), ainsi que son association avec Neymar et Kylian Mbappé laissaient penser qu’un festival offensif allait se produire.

Messi choqué par les critiques

Au final, Messi à Paris est davantage devenu un fournisseur de munitions qu’un finisseur (7 buts, 11 passes décisives en 23 matches, toutes compétitions confondues). Et ses premiers pas chez les Rouge-et-Bleu, marqués il faut le dire par un passage par la case covid-19, n’ont emballé personne. Pour la première fois de sa carrière, le natif de Rosario a donc essuyé une vague de critiques. Le point d’orgue a été atteint lorsque L’Équipe lui a collé un 3/10 après le match face au Real Madrid.

Une note qui a provoqué un tollé à l’étranger, et notamment en Argentine et en Espagne. Mais aussi chez l’Argentin. Le Parisien nous apprend que Messi a très mal vécu ces critiques de la presse hexagonale. Le journal affirme que le numéro 30 parisien a fait part de sa « stupeur » aux cadres du club en découvrant ces reproches. Messi n’a pas du tout apprécié et penserait même que les médias chercheraient à viser à travers lui la direction francilienne. Ambiance…