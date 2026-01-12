OM : Pierre-Emile Höjbjerg en plein doute !

«Si tu veux un conseil, oublie que t’as aucune chance. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher.» Jean-Claude Dusse, personnage mythique des Bronzés, est peut-être l’inspiration de la Juventus Turin sur le mercato hivernal. Federico Chiesa, Sandro Tonali, Pierre-Emile Höjbjerg, le club turinois enchaîne les pistes prestigieuses, pour lesquelles les chances apparaissent infimes. Mais dans le cas Höjbjerg, les choses pourraient évoluer dans le bon sens. Ce qui semblait impensable il y a quelques semaines seulement.

Depuis le mois de novembre, la presse italienne cite le Danois comme un renfort souhaité par Luciano Spalletti, le coach de la Juve. Une rumeur qui pouvait faire sourire, tant le milieu est indispensable à l’OM, avec un contrat jusqu’en 2028. « Pierre-Emile est très important pour nous. C’est un milieu de terrain complet. Je l’ai rencontré au Bayern Munich, je l’ai fait venir à Marseille, et je suis content de ce qu’il fait. Il ne partira pas », avait même déclaré Medhi Benatia dans La Gazzetta dello Sport, en réponse à cet intérêt annoncé. Pablo Longoria avait également pris le temps d’évoquer le cas Höjbjerg dans sa conférence de presse pour le bilan de mi-saison. « On ne veut pas se priver d’un joueur important dans l’effectif. Il n’y a aucune possibilité pour Pierre. Aujourd’hui, ce n’est pas sur la table. Je ferme complètement la porte. »

Höjbjerg s’interroge

Magré ces déclarations fermes, la rumeur continue d’enfler en Italie. Et en France, La Provence explique que c’est du côté du joueur que les choses pourraient bien avoir évolué… Il aurait ainsi évoqué en privé l’idée de changer d’air « à court ou moyen terme », selon le journal provençal. Avec des doutes sur la suite du projet, une frustration grandissante, née des aléas sportifs rencontrés par le club olympien. Il constate aussi qu’aucun partenaire ne se dégage pour évoluer à ses côtés, les recrues Vermeeren, O’Riley et Gomes ne parvenant pas à garantir un niveau de prestation constant.

Dès lors, Pierre-Emile Höjbjerg pourrait-il être vendu au cours du mercato hivernal ? Cela n’est toujours pas la volonté du club phocéen, qui cherche à se renforcer dans l’entrejeu et a ciblé Himad Abdelli, l’international algérien d’Angers, en fin de contrat en juin prochain. L’OM préférerait probablement sacrifier un joueur comme Angel Gomes, arrivé libre et qui pourrait donc représenter une plus-value, plutôt qu’un incontournable titulaire comme Höjbjerg. Mais à l’OM, le mercato regorge de surprises, car le club olympien ne retiendra pas un joueur souhaitant partir…