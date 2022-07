L'AC Milan a fait son offre pour Nabil Fekir

La suite après cette publicité

Le 18 juillet, Nabil Fekir a fêté ses 29 ans. Célébré toute la journée sur les réseaux sociaux du Betis, l'international tricolore est une véritable star au sein de l'écurie andalouse. Il faut dire que le champion du monde n'a pas hésité à rejoindre les Espagnols en 2019 alors qu'il aurait pu viser un club d'un calibre supérieur. Mais les ambitions sportives et le projet de vie ont fait peser la balance pour le Betis, qui a également recruté son frère Yassin.

Heureux sur comme en dehors du terrain, l'ancien joueur de l'OL a réalisé une très belle saison. Une saison qu'il a terminé avec un joli bilan de 10 buts et 11 passes décisives en 47 apparitions toutes compétitions confondues. Pièce maîtresse de l'effectif chapeauté par Manuel Pellegrini, le Français a remporté la Coupe du Roi et a aidé son club à se qualifier pour la prochaine campagne de Ligue Europa.

Milan est loin du compte

Mais rien ne dit qu'il sera toujours en Andalousie cette saison. En effet, plusieurs écuries commencent à pointer le bout de leur nez cet été. Récemment, le FC Barcelone a coché le nom de Fekir. Mais il est une alternative en cas d'échec de la piste menant à Bernardo Silva (Manchester City). L'AS Roma l'a également suivi un temps. Enfin, l'AC Milan a tenté sa chance. Sacrés champions d'Italie, les Lombards sont très intéressés par le profil du joueur du Betis.

Selon AS, les Rossoneri sont même passés à la vitesse supérieure en dégainant une première offre. Celle-ci est d'un montant de 15 millions d'euros, auxquels il faut ajouter des bonus qui font grimper le tout à environ 20 millions d'euros. Une proposition jugée insuffisante par les Andalous, qui ont refusé. En effet, ils veulent récupérer entre 35 et 40 millions d'euros pour Nabil Fekir. Milan est encore loin du compte. Le Betis envisagerait d'ailleurs de ne plus discuter avec les Italiens, assure le média ibérique. De son côté, le joueur, sous contrat jusqu'en 2026, a toujours rappelé qu'il se sentait bien à Séville et qu'il se voyait rester.