À 19 ans, Ethan Mbappé a fait son trou. Victime collatérale du divorce entre son frère Kylian et le Paris Saint-Germain, le jeune natif de Montreuil avait été forcé de quitter son club de cœur. Atterri au LOSC en 2024, il a réussi à grappiller des minutes en Ligue 1 au fil des saisons. Milieu de terrain polyvalent, Mbappé est aujourd’hui utilisé principalement comme ailier droit et fait partie des titulaires de Davide Ancelotti en Ligue 1 (8 titularisations en 10 apparitions) ainsi qu’en Ligue des Champions malgré sa suspension de trois matchs.

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Cette saison, Ethan Mbappé a inscrit 2 buts et délivré 3 passes décisives en 12 rencontres. Face à la montée en puissance de son international Espoirs (4 sélections), le LOSC a décidé de le prolonger. « Le LOSC et Ethan Mbappé sont très heureux d’annoncer la prolongation du contrat qui les lie. Le talentueux attaquant international Espoirs français (19 ans) a étendu son bail avec les Dogues de 2 saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2029 », annonce le communiqué publié par le club nordiste. Une bonne nouvelle pour les deux parties puisque le contrat de Mbappé s’achevait au terme de cette saison.

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Mbappé a fait ses preuves

« Depuis deux ans, à nos côtés, Ethan a franchi des paliers importants de sa progression qui font aujourd’hui de lui l’une des forces vives de notre effectif et de notre secteur offensif. Je sais que son potentiel est encore immense et qu’il va encore beaucoup progresser au sein de notre famille. Nous allons faire en sorte ensemble qu’il aille encore beaucoup plus haut avec beaucoup de travail et un très haut degré d’exigence. Que de moments forts depuis son arrivée il y a deux ans avec des hauts, mais également des bas avec plusieurs blessures. Comme le dit l’adage, "ce qui ne tue pas rend plus fort". Ethan est encore plus fort ! Il a traversé ces moments difficiles avec une attitude et un professionnalisme exemplaires. Cette prolongation récompense son investissement, ses qualités à un nouveau poste offensif qu’il affectionne, ainsi que son mental et sa grosse détermination. Il incarne parfaitement les valeurs du Club avec sa mentalité de compétiteur, de combattant… de Dogue. Je tiens à remercier Ethan et sa famille pour leur confiance. À nous, ensemble, de bâtir un futur avec encore plus de succès, d’émotions et de plaisir », a confié le président Olivier Létang.

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Verrouillé, Ethan Mbappé va donc pouvoir poursuivre sa progression dans le nord de la France plus sereinement. « C’est une très grande satisfaction, ainsi qu’une grande fierté pour moi de prolonger. Je suis très content de poursuivre l’aventure avec le LOSC. J’espère continuer de vivre de bons moments, comme on vient d’en vivre encore récemment face au Bayern Munich. Je suis très reconnaissant envers le LOSC qui m’a toujours soutenu et ne m’a jamais lâché, même pendant mes blessures. Je suis épanoui ici, dans un très bon contexte pour évoluer. Je suis très content. J’aspire maintenant à continuer de me développer et à progresser, en gagnant, je l’espère, des trophées avec le Club », a confié le principal intéressé.