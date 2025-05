PSG : l’émotion incroyable de Marquinhos après le sacre des Parisiens !

Une soirée de rêve pour le Paris Saint-Germain à Munich. 32 ans après le sacre de l’ennemi marseillais contre l’AC Milan (1-0), les Parisiens sont devenus le deuxième club français à remporter la compétition ce samedi en écrasant l’Inter Milan sur le score de (5-0). Une belle récompense pour un club qui a longuement échoué depuis plus d’une décennie avec notamment une finale perdue en 2020 contre le Bayern Munich.

Au coup de sifflet final, c’était dur de garder ses larmes pour Marquinhos. Capitaine parisien ce soir, le défenseur brésilien a été des succès et des défaites du club de la capitale française et était heureux et soulagé après la rencontre. «C’est un mélange de joie, d’émotions après tout le temps qu’on a passé ensemble, j’ai souffert avec cette équipe» a-t-il débuté au micro de M6.

Marquinhos a eu une pensée pour ses anciens coéquipiers

Rempli d’émotions, il a eu un mot pour ses anciens coéquipiers qui ont échoué prés du but ces dernières années : «je pense à tous les joueurs qui sont passés et n’ont pas réussi, Thiago, Neymar, Lucas, Cavani, Di Maria, il y a beaucoup de joueurs passés au PSG qui n’ont pas réussi et aujourd’hui, on y arrive. On la ramène à la maison, je pense à eux, aux supporters, je vous aime, on va profiter.»

Satisfait, Marquinhos vit tout simplement le plus beau jour de sa carrière. Une confession facilement admise par le joueur de 31 ans : «c’est le plus beau jour de ma carrière, ma famille m’a accompagné, c’est trop, c’est un grand objectif, personne ne pensait qu’on allait aussi loin. Cela fait 12 ans pour moi, on a eu des difficultés, on a souffert et je le valorise ce titre.»