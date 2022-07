Le Bayern prête Malik Tillman aux Rangers

Arrivé au Bayern Munich en 2015, le milieu offensif américain Malik Tillman a su faire ses griffes dans le centre de formation du club bavarois avant d'intégrer le groupe pro la saison passée. Néanmoins, l'international de la Team USA (2 sélections) n'a connu que 7 petites rencontres toutes compétitions confondues, avec un seul but inscrit en Coupe d'Allemagne contre le Bremer SV.

Pour cela, les Rotten envoient leur attaquant en prêt aux Glasgow Rangers pour la saison à venir et jouera sous les ordres de l'ancien défenseur d'Arsenal et du FC Barcelone Giovanni van Bronckhorst. «Je suis vraiment excité de signer pour les Rangers et j'ai hâte de commencer. C'est un nouveau défi pour moi dans un grand club avec des supporters fantastiques et je suis impatient de commencer la saison», a déclaré le joueur de 20 ans dans le communiqué.

📝 #RangersFC are today delighted to announce the signing of Malik Tillman on a season-long loan from @FCBayern, with an exclusive option to buy.



