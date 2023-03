PSG : la belle réaction de Kylian Mbappé après sa soirée record

La suite après cette publicité

Alors que la rencontre s’animait de plus en plus entre le Paris Saint-Germain et Nantes, Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur du club parisien en marquant au bout du temps additionnel sur une passe décisive de Timothée Pembélé (90e+2, 4-2). En inscrivant un nouveau but contre les Canaris, son 18ème de la saison en Ligue 1, l’ancien Monégasque totalise 201 buts avec le PSG et dépasse officiellement Edinson Cavani et ses 200 buts. Un record qui en dit long sur l’importance capitale de l’attaquant de l’équipe de France dans cette équipe du PSG.

«Je ne me suis pas mis de pression, je savais que j’allais le battre, j’ai joué le match normalement, je n’ai pas voulu forcer. Après les cinq dernières minutes, c’est sur que quand il y a plus d’espace et des trois contre trois ou des deux contre deux, il y a la place et après, à la fin, à la dernière minute, le but, il vient, c’est beau» a d’abord commenté le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain. Avant de revenir sur son apprentissage et les privilèges de joueur avec le club parisien malgré la pression qui existe.

Kylian Mbappé veut des accomplissements collectifs

Une belle histoire qu’il a construite en grandissant au sein du PSG. «Juste jouer ici, c’est un privilège. J’ai eu la chance de profiter de chaque moment. J’ai progressé en tant que joueur, j’ai beaucoup changé. Je suis arrivé, j’étais un jeune joueur peut-être talentueux mais j’étais un jeune joueur. Et même en tant qu’homme, j’ai appris beaucoup de choses ici. Et comme j’ai dit, joueur au Paris Saint-Germain, pour un Parisien de naissance comme moi, c’est encore plus spécial» a commenté tout sourire le joueur du club de la capitale, très enthousiaste après ce record prestigieux.

Kylian Mbappé est ensuite revenu sur ce moment spécial tout en rappelant que même s’il était heureux de cet accomplissement personnel, il souhaitait également avoir des succès collectifs avec le PSG. «Je joue pour écrire l’histoire. Et j’ai toujours dit que je voulais écrire l’histoire en France, dans la capitale, dans mon pays, dans ma ville. Je suis en train de le faire, c’est magnifique mais il y a encore du chemin à faire. C’est un accomplissement personnel et je suis aussi venu pour des accomplissements collectifs» a rappelé le Bondynois en concluant sur la confrontation ô combien importante face au Bayern : «Merci à tous mes coéquipiers, aux différents entraineurs, au président et aux supporters. Je n’ai pas toujours été expressif avec les gens parce que j’ai eu une éducation footballistique qui était basée sur la performance mais c’est bien de donner aux gens qui m’ont donné beaucoup. On va là-bas pour se qualifier, on est déterminé, on a repris confiance et maintenant, il faut gagner.»