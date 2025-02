Ligue des Champions : l’équipe type des barrages retours

Mi-février rime souvent avec Ligue des Champions et même si la formule a changé, cette édition 2024/2025 nous a livré de belles sensations. Ce mardi et ce mercredi, les 8 barrages retours ont eu lieu et nous ont offert un joli spectacle. Certains joueurs ont su se démarquer à l’image de Simon Mignolet (FC Bruges). Le portier belge de 36 ans reste performant et a su porter son équipe face à l’Atalanta (3-1) afin de se qualifier. Réalisant neuf arrêts dans ce match et ne concédant qu’un but, l’ancien gardien de Liverpool aura notamment repoussé le penalty d’Ademola Lookman. Une prestation complète pour Simon Mignolet.

Sur le flanc droit de la défense, on retrouve Federico Valverde (Real Madrid) qui a malmené la défense de Manchester City (3-1). Remuant dans son couloir, l’Uruguayen a été passeur décisif durant la rencontre et aura perforé les Sky Blues tout en se montrant solide défensivement. On retrouve à ses côtés son jeune coéquipier Raul Asencio (Real Madrid) qui a délivré une offrande sur une belle ouverture pour Kylian Mbappé tout en étant infranchissable défensivement. Un match de patron pour le jeune défenseur qui monte en grade. La charnière est complétée par Ryan Flamingo (PSV Eindhoven) qui a donné des cauchemars à la Juventus (3-1). Propre dans ses interventions, le jeune défenseur est allé chercher le but de la qualification en prolongations pour délivrer son équipe.

Le PSG et le Real Madrid dominent ce onze

La défense est complétée par Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) après son match plein contre Brest (7-0). Auteur d’un but et perforant dans son couloir, le Portugais a réalisé une prestation de grosse qualité. Dans l’entrejeu, on retrouve un autre Parisien avec Vitinha (Paris Saint-Germain). Si Fabian Ruiz a aussi brillé en délivrant deux offrandes, son compère lusitanien a lui parfaitement guidé les Franciliens vers le succès tout en inscrivant un but. L’entrejeu est complété par Ismael Saibari (PSV Eindhoven) qui s’est offert un but contre la Juventus et a été très inspiré lors de cette partie continue de réaliser une compétition solide.

Devant, on retrouve la pépite belgo-marocaine Chemsdine Talbi (Bruges) dans le couloir droit. Auteur d’un doublé lors de la victoire des Gazelles contre l’Atalanta, il a semé la zizanie dans la défense italienne et a encore fait mieux qu’au match aller. Brillant lors d’un match fou contre Benfica avec Monaco (3-3), Maghnés Akliouche (Monaco) s’est notamment illustré avec une offrande pour Eliesse Ben Seghir et a illuminé le jeu des Asémistes. Sur l’aile gauche, on retrouve Bradley Barcola (Paris Saint-Germain) qui a lancé le festival parisien contre Brest en inscrivant le premier but. Enfin, Kylian Mbappé (Real Madrid) est en point de ce onze type avec son triplé retentissant inscrit contre Manchester City.