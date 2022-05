Le Borussia Dortmund s'offre Nico Schlotterbeck

C'est une bien belle opération que vient de réaliser le Borussia Dortmund. Les Marsupiaux ont annoncé ce lundi le recrutement, à compter de la saison prochaine, du défenseur central Nico Schlotterbeck (22 ans). Le robuste (1,91m) international allemand (2 capes) évolue à Fribourg, actuel 4ème de Bundesliga, et incarne le futur de la Mannschaft outre-Rhin. Il a paraphé un bail le liant aux Marsupiaux jusqu'au 30 juin 2027 après avoir passé avec succès sa visite médicale ce lundi.

« Son profil correspond parfaitement au BVB », a notamment précisé Michael Zorc, le futur ex-directeur sportif du BvB dans le communiqué des Jaune et Noir. « Je veux créer de la clarté pour le SC Freiburg, le Borussia Dortmund et moi-même personnellement. Il est important pour moi de me concentrer pleinement sur les trois matchs restants avec le SC Freiburg », a de son côté précisé le principal concerné. Nico Schlotterbeck est déjà la deuxième recrue estivale de Dortmund, puisque Nicklas Süle, autre défenseur central, va débarquer librement après l'expiration de son contrat au Bayern Munich.