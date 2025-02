Arrigo Sacchi veut retrouver un banc à 78 ans

Voilà près de 25 ans qu’il a disparu du monde du football depuis son ultime aventure sur le banc de Parma. La légende italienne, Arrigo Sacchi envisage sérieusement de reprendre du service et ainsi retrouver un banc. A 78 ans, il n’est pas rassasié et veut regoûter au plaisir d’entraîner au haut niveau : «je pense revenir sur les terrains, en Italie ou à l’étranger. J’ai eu beaucoup d’offres. Je ne sais pas si je le fais en Italie parce que j’aime trop ce pays, seulement j’ai un défaut, je dis ce que je pense et donc parfois je dois dire ce que je pense de nous. Et cela, je regrette de le dire. Et donc j’essaie d’éviter. On me demande d’aller par exemple au Brésil, en Argentine, en Espagne. Et tant d’autres pays». La dernière aventure de Sacchi en tant qu’entraîneur remonte à 2001 : en 1999, il avait déjà annoncé sa retraite après son départ de l’Atletico de Madrid, mais deux ans plus tard, il avait accepté le banc de Parme où il avait entraîné seulement quelques jours.

Il avait ainsi démissionné pour certains problèmes de santé liés à la tension nerveuse qu’il ressentait pendant les matchs. Il a été par la suite coordinateur technique des équipes nationales jeunes, U-21 à U-16, du 4 août 2010 au 30 juillet 2014. Le nom d’Arrigo Sacchi est lié surtout à Milan, dont il devient l’entraîneur (à la surprise générale) en 1987 sur ordre de Silvio Berlusconi. L’entraîneur émilien a révolutionné le football italien avec son jeu offensif et a remporté le championnat lors de la saison 1987/88, une Supercoupe d’Italie en 1989, deux Ligue des champions en 1989 et 1990, deux Coupes intercontinentales en 1989 et 1990, mais également deux Supercoupes d’Europe en 1989 et 1990. A la tête de l’équipe nationale italienne, il a perdu la finale de la Coupe du Monde 1994 aux Etats-Unis contre le Brésil.