Ligue des Champions : le PSG en voulait déjà à Bjorn Kuipers

« On parle de respect avec les arbitres, mais il a dit "fuck off" à Leandro Paredes. Et je voudrais dire que si on dit ça, c’est sûr que l’on a une sanction de 3 ou 4 matches. » Voici ce que disait Ander Herrera après la rencontre entre Manchester City et le Paris SG (2-0). Marco Verratti, l'autre milieu de terrain du PSG, en a ajouté une couche : « oui, moi aussi il m'a dit "fuck you" deux fois. Si je dis ça, je prends 10 matches. Moi, je parle souvent avec l'arbitre, mais jamais je n'ai dit ça. Eux se permettent de dire ça... Si c'est normal pour eux... Si on le fait nous, c'est 10 matches, mais bon, ce n'est pas la faute de l'arbitre si on sort ».

Il n'en fallait pas plus pour déclencher une vague d'indignation chez les supporters parisiens. Mauricio Pochettino a, lui aussi, réagi à cela. « Je crois que Marco et Ander se sont expliqués à la télévision, on doit les croire, mais, maintenant, le plus important, c’est qu’on est éliminé. Je n’ai pas entendu depuis la ligne de touche, peut-être que l’UEFA enquêtera, mais ce ne doit pas être une excuse. On est triste. C’est quelque chose dont l’UEFA devra prendre note », a lâché l'entraîneur parisien.

Neymar s'était déjà plaint

Mais, Bjorn Kuipers ne devrait pas être inquiété, d'autant qu'il jouit d'une bonne réputation du côté des instances continentales et de son pays. Toutefois, ce jeudi matin, L'Équipe explique que le Paris SG n'en est pas à son premier trouble avec le Néerlandais. Tout a commencé lors du 2-2 contre Chelsea, où le Paris SG s'est qualifié en prolongations en 2015. Le maître du jeu avait rapidement exclu Zlatan Ibrahimovic.

En 2018, leur route se croise à nouveau et il refuse de siffler un penalty contre Neymar face à Naples. Le Brésilien n'avait pas non plus aimé le côté relationnel de Kuipers : « j’ai fini par perdre mes nerfs à cause de ce qu’il m’a dit, avait alors regretté l’attaquant brésilien. Je n’ai pas envie de répéter ses propos, mais il n’a pas le droit de dire des choses comme ça. J’espère que les gens au-dessus de lui feront quelque chose ». De là à penser qu'il y aurait eu parti pris, il y a quand même un gouffre...