BL : le Bayern Munich s'offre le derby de la Bavière, Thuram et Plea portent Gladbach, Cologne renverse Mayence

Dans le cadre de la 29ème journée de Bundesliga, quatre rencontres étaient programmées à partir de 15h30. A l'Allianz Arena se tenait notamment le derby de la Bavière entre le Bayern Munich, solide leader du championnat, et Augsbourg, treizième au coup d'envoi. Dominateurs dans le jeu, les hommes de Julian Nagelsmann butaient malgré tout sur une défense d'Augsbourg bien en place et se voyaient ainsi tenus en échec à la pause. Au retour des vestiaires, le champion en titre accentuait la pression mais Gikiewicz, impérial sur sa ligne, détournait toutes les tentatives des coéquipiers de Lewandowski (47e, 63e). Finalement, c'est un fait de jeu et une main d'Oxford qui offrait au Bayern un penalty, transformé par l'inévitable Lewandowski. Avec cette courte victoire (1-0), le Bayern conforte son fauteuil de leader et file vers le titre. Augsbourg chute à la 14ème place.

Dans les autres affiches, le Borussia M'Gladbach, porté par son duo d'attaque français, s'est logiquement défait du promu Greuther Fürth (2-0) et pointe désormais à la onzième place. Buteurs au cours de cette rencontre, Thuram et Plea confirment leur renouveau certain. A noter également la très large victoire de Wolfsbourg face à l'Arminia Bielefeld (4-0) grâce, notamment, au doublé de Nmecha (11e, 38e). Enfin, Cologne renversait Mayence (3-2). Malgré une avance de deux buts suite aux réalisations signées Burkardt (14e) et Onisiwo (55e), Skhiri (60e), Ljubicic (78e) puis Kilian (82e) permettaient finalement à Cologne d'arracher la victoire. Un résultat qui permet aux hommes de Steffen Baumgart de remonter à la septième place.

Tous les résultats de 15h30