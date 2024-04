Pourquoi la Liga ne veut pas entendre parler de la Goal Line Technology

But, ou pas but ? Peu avant la demi-heure de jeu, alors que le score était de 1-1, Raphinha a botté un corner rentrant qui a été sauvé in-extremis sur sa ligne par Andriy Lunin. Une action très polémique, puisque selon les Barcelonais, le ballon avait franchi, complètement, la ligne. Il y aurait donc dû avoir but. Différents médias espagnols eux révèlent, grâce à des calculs géométriques, que le cuir n’était pas totalement entré. Une polémique qui, dans la plupart des autres championnats, n’aurait pas vu le jour, puisque l’action aurait été passée au peigne fin par la goal line technology.

Seulement, en Liga, pas de GLT. Surprenant, pour un championnat référence au niveau mondial. Beaucoup de fans ont d’ailleurs été surpris de le découvrir hier soir, lors de celle qui est peut-être la rencontre de clubs la plus prestigieuse au monde. Et c’est bel et bien un choix totalement assumé de la part de la Liga, avec Javier Tebas, son président, comme principal détracteur de ce fameux hawk eye.

Tebas, ennemi de la goal line technology

Hier, pendant la rencontre, il a même partagé sur ses réseaux sociaux plusieurs coupures de presse évoquant des erreurs de cette goal line technology dans d’autres championnats européens. En début de saison, le patron du championnat ibériquee avait d’ailleurs fait une mise au point assez claire : « ce n’est pas une question d’argent, mais d’utilisation. Sur une saison, il peut y avoir 4 ou 5 fois où on a besoin de cette technologie. 99% du temps, on voit s’il y a but ou non. Et il y a des erreurs avec cette technologie. Nous n’avons pas prévu de l’installer ». Pourtant, plusieurs acteurs du football espagnol se sont déjà positionnés en faveur de l’installation de cette GLT, à l’image de Rafa Benitez, alors coach du Celta. « J’ai été surpris, je ne pouvais pas penser qu’en Liga il n’y avait pas cet outil. Cela me semble incroyable qu’un championnat de ce niveau ne l’ait pas, tout championnat un minimum sérieux doit l’avoir », avait-il lancé après un match de l’équipe galicienne en début de saison, surpris de voir qu’il n’y avait pas de GLT en Espagne.

La Liga a toujours refusé d’acheter la licence à la FIFA, détentrice du brevet. Il faut dire que son installation coûte 4 millions d’euros par saison. Une somme qui n’est pas à négliger, pour un outil qui est finalement assez peu utilisé. Il y a donc aussi un choix purement financier, même si Tebas ne semble pas vouloir l’avouer. Des calculs qui s’avèrent finalement négatifs pour la Liga, qui économise peut-être un petit chèque chaque année, mais dont l’image a pris un coup hier soir, alors que tous les autres championnats européeens sont dotés de cette technologie. Lors du match entre Reims et Montpellier hier, d’un standing bien inférieur donc, l’arbitre a pu valider le but de Modibo Sagnan grâce à la GLT. Autant dire que ça fait tâche pour la Liga…