Alessandro Florenzi réagit à sa première avec le PSG

Joueur le plus en vue du côté du PSG lors du Classique perdu face à l'OM (0-1), la nouvelle recrue Alessandro Florenzi n'a pas manqué ses débuts, même si le résultat n'a pas récompensé ses efforts. Arrivé il y a quelques jours de Rome, le latéral droit de 29 ans s'est montré à la hauteur de l’événement. Pour ses premiers pas sous le maillot parisien, l'intéressé a été très intéressant dans son couloir offensivement avec une belle qualité de centre notamment. Très généreux dans l'effort, il s'est aussi montré présent dans les duels.

Après la rencontre, c'est par le biais d'un tweet, en français, qu'il a livré ses premières impressions sous la tunique rouge et bleu. « Merci Paris pour ton accueil et ta chaleur: être ici est un grand honneur! Déçu du résultat mais il faut se relever rapidement et penser déjà à la prochaine bataille ! » Un message qui a entraîné une vague d'encouragements de la part des supporters, déjà conquis par le dernier renfort du Paris Saint-Germain.