PSG : Vitinha envoie un sacré message à Kylian Mbappé

De passage en zone mixte après la qualification du Paris Saint-Germain contre la Real Sociedad, Vitinha (24 ans), très précieux à Anoeta, a profité de son échange avec les journalistes présents pour encenser Kylian Mbappé. Auteur d’un doublé en terres basques, l’international français continue apparemment d’impressionner l’ancien joueur de Porto…

«On est tous très heureux de lui, c’est un privilège de jouer avec lui. Il est encore décisif et on veut qu’il soit comme ça toujours. S’il m’impressionne ? Oui toujours, il fait comme si c’était facile mais nous savons bien que c’est difficile (rires, ndlr) mais on est heureux», a notamment avoué l’homme aux 14 sélections.