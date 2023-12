OM : 20.000 personnes présentes à la séance d’entraînement ouverte au public au Vélodrome !

Plusieurs clubs ont repris l’entraînement ce vendredi, et parmi eux, l’Olympique de Marseille. S’il sait qu’il va être privé de plusieurs de ses internationaux, convoqués pour la Coupe d’Afrique des Nations 2023 en Côte d’Ivoire l’hiver prochain, l’entraîneur phocéen Gennaro Gattuso dirige en ce début d’après-midi l’une de ses dernières séances d’entraînement de l’année 2023… au Vélodrome, l’OM ayant ouvert ses portes à ses supporters. Une initiative à destination des enfants voulue par la direction de l’OM pour finir l’année dans l’esprit de Noël.

Et clairement, cette opération est un succès pour la formation olympienne. En effet, selon les informations de France Bleu Provence, plus de 20.000 personnes assistent à l’entraînement des hommes du champion du monde 2006, qui préparent le début de l’année 2024 avec un déplacement à Thionville en 32e de finale de la Coupe de France le 7 janvier prochain avant de recevoir Strasbourg cinq jours plus tard pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Actuel 6e du championnat, l’OM peut déjà compter sur son public avant la reprise de la compétition.