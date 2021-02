Rennes : ça chauffe entre Holveck et Ménès

La guerre entre le Stade Rennais et Pierre Ménès est donc bien déclarée. Interviewé aujourd’hui dans l’Équipe, Nicolas Holveck, le président du club breton, est revenu sur la saison compliquée du SRFC et n’a pas oublié d’envoyer une pique au consultant français. Prêté cet hiver au club d’Al Ahli, M'Baye Niang avait été soutenu en septembre dernier par Pierre Ménès qui avait déploré la situation de l’attaquant sénégalais en déclarant que l’entraîneur breton Julien Stéphan ne comptait plus sur lui et «qu’il n’avait même pas été foutu de l’emmener dans un match amical au Portugal». Version des faits contestée par le tacticien rennais, et par Nicolas Holveck comme il l’a expliqué à l’Équipe.

La suite après cette publicité

«Globalement, c’est juste désolant de se servir de son auditoire pour donner des éléments qui sont fallacieux. L’histoire racontée (sur Niang) n’est pas celle que j’ai vécue, j’ai des éléments factuels pour le démontrer à qui le voudra, ce sont des propos mensongers, je dirais même diffamatoires». Quelques heures après, le consultant de Canal+ a relancé l’affaire en répondant à Florian Maurice à travers un tweet. Énième querelle entre le Stade Rennais et Pierre Ménès, après l'imbroglio au sujet de Clément Grenier dernièrement.