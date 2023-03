Séville a déjà trouvé le remplaçant de Jorge Sampaoli

La suite après cette publicité

Plus de doute possible : Jorge Sampaoli va bientôt faire ses valises pour quitter le Séville FC. La nouvelle défaite contre Getafe (2-0) ce week-end aura été fatale à l’ancien coach de l’Olympique de Marseille. La direction s’active donc pour lui trouver un remplaçant pendant cette trêve hivernale. Et l’opération serait déjà bouclé selon AS : José Luis Mendilibar sera le nouvel entraîneur du club andalou.

Le Basque et les dirigeants sévillans sont parvenus à un accord de principe jusqu’à la fin de la saison, comme le rapporte également ETB. Mendilibar devient le troisième stratège de Séville au cours d’une saison désastreuse. 14e mais à seulement deux points de la relégation, Séville est toujours en danger et va devoir batailler jusqu’au bout pour se maintenir en première division.

À lire

Séville a changé d’avis pour Jorge Sampaoli