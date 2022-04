Nantes-FCGB : les supporters nantais chambrent Bordeaux

Dans le derby de l'Atlantique entre Nantes et Bordeaux, les supporters nantais ont plusieurs fois dans la rencontre déployé des banderoles pour racler et chambrer les supporters bordelais. Alors qu'un peu plus tôt dans la semaine, les supporters du FC Nantes avaient appelé à faire couler le rival bordelais sur le terrain, en tribunes les messages ont aussi été clairs...

« Même après 15 ans de Kitastrophe, fêter l'arrivée de Gérard Lopez : on aurait jamais osé » pouvait-on lire d'abord en première période avant d'avoir une nouvelle banderole en seconde période. «Un twittos, un Lopez et un Ultramarine sont sur un rooftop, le FCGB tombe dans le vide : qui l'a poussé» en référence à l'incroyable histoire sur le rachat du club l'été dernier sorti par le média L'Equipe.