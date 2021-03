Tottenham : le but majestueux d'Erik Lamela contre Arsenal en vidéo

Un but qui va rapidement faire le tour du monde. Dans le derby entre Arsenal et Tottenham ce dimanche (2-1), comptant pour la 28e journée de Premier League, Erik Lamela a ouvert le score pour les Spurs avec un but venu d'ailleurs. Servi par Lucas Moura dans la surface des Gunners, l'Argentin a eu une magnifique inspiration.

Pas attaqué par les défenseurs adverses, Erik Lamela a tout simplement envoyé le ballon dans le petit filet d'un coup du foulard, et le ballon est même passé entre les jambes de Thomas Partey. Une superbe réalisation pour celui qui avait déjà inscrit un but similaire en Ligue Europa en 2014 contre l'Asteras Tripolis. A noter que le numéro 11 a ensuite été expulsé en seconde période.