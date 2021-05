Christophe Galtier recale l'Olympique Lyonnais

Avoir l'embarras du choix, ce n'est pas offert à tout le monde. Christophe Galtier a donc intégré récemment le cercle très fermé des entraîneurs extrêmement prisés. Il faut dire que l'ancien entraîneur du LOSC a démontré ces dernières années toute son expertise à diriger un effectif. Avec les résultats que l'on connaît. Auréolé d'un titre de champion de France mais aussi d'entraîneur de l'année aux trophées UNFP, Galtier se délecte de cet engouement si particulier autour de lui.

La suite après cette publicité

Quelques heures après avoir officiellement annoncé sa décision de quitter les Dogues, les prétendants se sont bousculés au portillon. Si l'OGC Nice a déjà sondé le principal protagoniste il y a quelques semaines, l'Olympique Lyonnais s'est également manifesté ces derniers jours. Une entrevue entre le technicien et les dirigeants lyonnais a même eu lieu mardi à Lyon. Et si au sein de l'état major rhodanien on se montrait optimiste sur la finalisation du dossier, Christophe Galtier a rapidement mis un terme aux supputations sur un avenir dans le Rhône.

Tout le monde s'arrache Christophe Galtier

Selon les informations de RMC Sport, l'ancien coach de l'AS Saint-Etienne aurait signifié à Jean-Michel Aulas qu'il n'acceptait l'offre lyonnaise. Celle-ci se matérialisait par un contrat de trois saisons et la possibilité d'emmener avec lui quatre adjoints. Malheureusement, l'entraîneur de l'année en Ligue 1 a poliment décliné la proposition.

Un refus qui pourrait s'expliquer par les manifestations soudaines de certains clubs ces dernières heures. Outre l'OGC Nice avec qui les échanges se sont avérés extrêmement positifs, l'intérêt d'autres formations inciteraient Galtier à prendre le temps de la réflexion. Celle-ci devrait s'achever dans quelques jours. En effet, Christophe Galtier souhaite être fixé sur son avenir au plus tard le 1er juin. En attendant le suspense demeure entier...