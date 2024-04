Bayer Leverkusen : Xabi Alonso est comblé

C’est désormais officiel, le Bayer Leverkusen est champion d’Allemagne pour la première fois de son histoire. La formation entraînée par Xabi Alonso , encore invaincue cette saison, réalise tout simplement un exercice parfait. De quoi ravir le coach espagnol.

«Chaque titre est spécial, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu’entraîneur. C’est surtout l’histoire du Bayer Leverkusen qui s’écrit. Pouvoir gagner la Bundesliga pour la première fois. C’est un grand moment et il est temps de le fêter. Nous le méritions. Pas seulement à cause des résultats, mais aussi à cause de la manière dont nous l’avons fait», a confié Alonso à Marca.

Un moment historique à fêter donc, d’autant plus que quand Alonso reprend la tête du Bayer il y a plus d’un an et demi (octobre 2022), le club allemand était en très mauvaise posture, relégable. Passer de jouer le maintien à jouer le titre la saison d’après relève de l’exceptionnel selon ses dires. «J’ai suivi Leverkusen avant de venir ici. Ils ont eu de grands joueurs, de grands entraîneurs, j’ai joué ici… Je savais que ce serait un grand pas en avant, car c’est ma première saison en tant qu’entraîneur dans l’élite. La saison dernière a été une grande expérience. Elle m’a placé dans des situations difficiles que nous avons surmontées. Je ne m’attendais pas à ce que la deuxième année soit aussi bonne, mais elle a été extraordinaire», a précisé Alonso. Il reste encore la Coupe d’Allemagne et la Ligue Europa à aller chercher, en plus du record d’invincibilité en championnat. La saison n’est donc pas encore finie.