Ligue des Champions : le FC Barcelone se fait peur à Dortmund mais obtient son ticket pour les demies

Le FC Barcelone cherchait à sceller son passage en demi-finale de la Ligue des Champions ce soir, après avoir remporté le match aller sur le score de 4-0 à Barcelone. Malgré cet avantage plutôt confortable, Hansi Flick sortait une équipe un peu remaniée mais avec du beau monde, dont ce trio offensif composé de Raphinha, Lewandowski et Lamine Yamal. Pedri lui était laissé au repos, et De Jong, Gavi et Fermin Lopez composaient l’entrejeu. En face, un 3-4-3 assez classique avec la référence Serhou Guirassy en pointe, épaulé par Adeyemi et Beier, et un Niko Kovac, arrivé il y a deux mois, ne convainc pas les supporters du BVB. Sans surprise, ce sont les Marsupiaux qui partaient à l’attaque et étaient les plus entreprenants d’entrée.

Attaque Tirs 18 7 Non cadrés 5 11 Cadrés 2 7 2 Grosses occasions créées 0 3 Tirs bloqués 2 4 Hors-jeux 2 24 Touches 21

La première situation intéressante était donc à mettre sur le compte des Allemands, avec une frappe lointaine sans trop de danger de Beier bien captée par Szczesny (4e). Derrière, Gerard Martin coupait un centre puissant très dangereux que Guirassy s’apprêtait à reprendre dans la surface (5e). Dortmund arrivait à se créer des opportunités assez facilement, et Svensson, de l’extérieur aussi, voyait sa frappe être attrapée par le gardien barcelonais (6e). Dans la foulée, après un cafouillage, Guirassy causait quelques soucis aux défenseurs barcelonais mais ne pouvait pas conclure (6e). Une entame frénétique du BVB donc, et les Marsupiaux allaient vite obtenir un penalty après une sortie ratée de Szczesny sur Groß. Guirassy ne tremblait pas, avec un ballon flottant juste sous la barre, et mettait les siens devant (1-0, 11e). Le Barça n’était pas dans son match, et continuait de souffrir défensivement. Il fallait attendre la 26e minute pour que Fermin Lopez signe la première offensive un minimum dangereuse des Catalans, mais elle était annulée à cause d’un léger hors-jeu après le mano a mano perdu par le Barcelonais face à Kobel (26e).

Le pire Barça de la saison ?

Peu à peu, le Barça commençait tout de même à se remettre dans le bain, et avait bien resserré les rangs derrière, laissant moins d’espaces pour que les joueurs de Dortmund puissent s’offrir des occasions. Avec le ballon en revanche, c’était toujours assez compliqué et la défense allemande était plutôt tranquille, pas vraiment inquiétée par un FC Barcelone assez morne. Il faut dire que ce résultat et ce scénario faisaient avant tout les affaires de la formation d’Hansi Flick. Adeyemi obligeait tout de même Szczesny à se coucher vite pour empêcher le deuxième (37e). Jules Koundé lui ne profitait pas d’un caviar de Frenkie de Jong alors qu’il pouvait reprendre seul face à Kobel (39e). Les deux équipes rentraient au vestiaire avec ce léger avantage de 1-0 pour le BVB. Au retour de la pause, Dortmund recommençait à attaquer fort et allait faire trembler les filets assez vite, et tous les fans du Barça au passage. Sur un corner botté côté droit de l’attaque, Ramy Bensebaïni remettait de la tête à Guirassy, qui n’avait qu’à mettre le crâne pour signer le 2-0 (2-0, 49e). De quoi rêver d’une remontada ? Ce n’était pas dans les plans des Blaugranas, puisque le Barça allait enfin marquer, avec l’aide de Bensebaïni. Lancé par Koundé à droite, Fermin Lopez adressait un centre puissant dans la surface, repris par le défenseur algérien qui expédiait le cuir au fond de ses filets (2-1, 54e).

De quoi calmer - temporairement -les ardeurs d’un Signal Iduna Park en feu et qui semblait croire à l’exploit. Après cette réduction de l’écart, le Barça commençait d’ailleurs à prendre le contrôle du ballon pour la première fois du match, bien aidé par l’entrée en jeu de Pedri à l’heure de jeu. Fermin Lopez manquait le cadre de peu sur une occasion assez claire (64e). Les troupes d’Hansi Flick dominaient et Raphinha était proche d’égaliser sur une frappe de Raphinha bien sortie par Kobel (72e). Mais les Barcelonais se sont encore compliqués les choses. Effectivement, Serhou Guirassy signait son triplé, alors que son équipe était au plus bas, catapultant le cuir au fond après un mauvais dégagement d’Araujo (3-1, 76e). Le BVB n’abandonnait donc pas et s’était même relancé avec ce but, même si Eric Garcia était à deux doigts du 3-2 (82e). Les Catalans ne faisaient clairement pas les malins et souffraient sur cette fin de match, mais ils ont tout de même résisté aux assauts des Marsupiaux. Pour la première fois depuis 2019 et cette défaite à Anfield, le Barça jouera les demi-finales de la plus prestigieuse des compétitions européennes.