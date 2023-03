Manchester City tremble pour Erling Haaland, le message fort d’Adrien Rabiot sur son avenir

Manchester City retient son souffle pour Haaland

Ce qui fait l’actualité outre-Manche, c'est la blessure d’Erling Haaland qui a dû renoncer au rassemblement avec la Norvège car l’attaquant est blessé à l’aine après la victoire contre Burnley du week-end dernier avec les Skyblues. Et comme le rapporte le Daily Express, la blessure du cyborg «inquiète Manchester City.» Le club mancunien espère qu’il sera vite remis car des échéances importantes attendent les Cityzens et vu la forme qu’il avait ces dernières semaines, ça serait un énorme coup dur pour Pep Guardiola, notamment pour la Ligue des Champions.

Madrid veut une pépite du Celta de Vigo

Ce matin sur la Une du quotidien madrilène AS, il y a une info mercato qui concerne le Real Madrid. En effet, le journal annonce que «l’objectif des Merengues se nomme Gabri Veiga», le milieu offensif du Celta de Vigo. «Madrid s’intéresse au jeune joueur de 20 ans, l’une des sensations de la LaLiga, en tant qu’option future. Sa clause de 40 millions est abordable.» Reste à savoir si le club madrilène passera à l’action dès cet été.

À lire

La date d’inauguration du nouveau Santiago-Bernabéu est connue

Rabiot se voit bien rester à la Juve mais…

En Italie, Adrien Rabiot fait la Une de Tuttosport ce matin. Le milieu de terrain de l’équipe de France a accordé un entretien au journal turinois et a laissé entendre qu’il pourrait continuer l’aventure à la Juventus alors qu’il arrive en fin de contrat à la fin de saison. «Dans deux mois, la saison se terminera et nous discuterons, mais je suis tranquille. Il y a la possibilité que je parte mais également celle de signer un nouveau contrat (…) Je me sens bien ici, je travaille bien et j’ai une bonne relation avec les dirigeants, l’entraîneur et mes coéquipiers. Allegri m’a beaucoup aidé et m’a donné beaucoup de confiance. Je pense que tout ça est important pour se sentir bien et faire le bon choix», a-t-il déclaré. On rappelle que l’international français est aussi courtisé en Premier League ! Rabiot aura donc l’embarras du choix cet été.