Menu Rechercher
Commenter
CAN

CAN 2025, Algérie : le beau message de Luca Zidane sur père et Elyaz Zidane

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Randy Cheniouni Randy Cheniouni
Algérie 1-0 Burkina Faso

Ce dimanche, l’Algérie s’est officiellement qualifiée pour les 8es de finale de la CAN en s’imposant (1-0) face au Burkina Faso. Une belle victoire pour les coéquipiers de Luca Zidane qui s’est joué encore une fois devant Zinédine Zidane, présent. En zone mixte, Luca Zidane a évoqué la présence de sa famille et le potentiel choix de sélection de son petit frère Elyaz Zidane, qui évolue au Betis.

La suite après cette publicité

«Comme tout le peuple algérien, ils sont derrière nous, ils nous poussent. C’est important de les avoir ici avec nous, et on fait le maximum pour les rendre fier», a-t-il lancé avant de répondre à une question d’un journaliste sur le possible choix de sélection d’Elyaz Zidane, international U17 de l’équipe de France. «On verra ça, ce n’est pas le moment d’en parler je pense. On verra.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CAN
Algérie
Luca Zidane
Elyaz Zidane
Zinédine Zidane

En savoir plus sur

CAN Coupe d'Afrique des Nations
Algérie Flag Algérie
Luca Zidane Luca Zidane
Elyaz Zidane Elyaz Zidane
Zinédine Zidane Zinédine Zidane
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier