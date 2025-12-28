CAN 2025, Algérie : le beau message de Luca Zidane sur père et Elyaz Zidane

Ce dimanche, l’Algérie s’est officiellement qualifiée pour les 8es de finale de la CAN en s’imposant (1-0) face au Burkina Faso. Une belle victoire pour les coéquipiers de Luca Zidane qui s’est joué encore une fois devant Zinédine Zidane, présent. En zone mixte, Luca Zidane a évoqué la présence de sa famille et le potentiel choix de sélection de son petit frère Elyaz Zidane, qui évolue au Betis.

La suite après cette publicité

«Comme tout le peuple algérien, ils sont derrière nous, ils nous poussent. C’est important de les avoir ici avec nous, et on fait le maximum pour les rendre fier», a-t-il lancé avant de répondre à une question d’un journaliste sur le possible choix de sélection d’Elyaz Zidane, international U17 de l’équipe de France. «On verra ça, ce n’est pas le moment d’en parler je pense. On verra.»