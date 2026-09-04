L1 : Monaco renverse le PSG !

Toujours pas de victoire en Ligue 1 après 2 journées, première au Parc des Princes, choix tactiques forts de Luis Enrique (Ferran et Dembélé sur le banc, Digne même pas dans le groupe), il y avait beaucoup d’attente autour de la 3e apparition des Parisiens en Ligue 1 ce vendredi soir, face à un Monaco auteur de son côté d’un sans-faute jusque-là. Une apparition précédée par une grande annonce, avec la prolongation de Luis Enrique et de 5 joueurs.

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Il ne fallait donc pas se louper en ce soir de fête pour le PSG et ses supporters. Et après 5 bonnes minutes monégasques au niveau du pressing, le club de la capitale sortait peu à peu la tête de l’eau. Désiré Doué alertait une première fois Hradecki, avant une belle combinaison collective, et une nouvelle frappe de Doué détournée par le solide portier finlandais (12e). Le PSG maîtrisait la circulation de balle et le tempo mais après ce beau mouvement, plus grand-chose à signaler, alors que l’ASM se montrait dangereuse avec un joli numéro de Nazinho conclu par un centre fort de Vanderson repoussé par Safonov (28e).

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Monaco a tout renversé

Et au moment où le PSG semblait un peu ronronner, il a été brutalement réveillé par une accélération de Kvaratskhelia, qui a centré fort devant le but monégasque, sur la poitrine de Marquinhos qui avait bien senti le coup (1-0, 31e). Hradecky sortait dans la foulée une grosse frappe du Géorgien (36e) pour préserver les chances monégasques. Au retour des vestiaires, le PSG repartait fort, avec la barre trouvée par Aklioche (49e) mais c’est bien l’AS Monaco qui égalisait, presque contre le cours du jeu. Teze, entré en jeu, profitait de l’apathie de la défense parisienne pour trouver Nazinho, d’un joli centre. Le latéral gauche ne se faisait pas prier pour envoyer sa tête au fond des filets (1-1, 58e).

Le PSG reprenait de plus belle : débordements de Kvaratskhelia, frappes de Hakimi, Vitinha et consorts. Et Luis Enrique lançait Ferran Torres, puis Ousmane Dembélé et Mika Godts un peu après l’heure de jeu. Mais c’est encore l’AS Monaco qui allait piquer. Zakaria se baladait au milieu, Idumbo se retrouvait en 1 contre 1 face à Marquinhos et n’avait aucun mal à déborder le Brésilien avant de fusiller Safonov en angle fermé (1-2, 72e). Alors, le PSG allait-il encore arracher le 2-2, comme face à Rennes et Lille ? Ferran Torres pensait être le sauveur comme à Rennes mais son but était refusé pour un hors-jeu de Dembélé (83e). Le PSG jetait toutes ses forces dans la bataille mais butait sur une défense monégasque héroïque et un Hradecky phénoménal sur une dernière frappe de Dembélé. Voilà Monaco avec 3 victoires en 3 matches, quand le PSG n’en compte aucune après 3 journées. Une première dans l’ère Luis Enrique.