Everton : David Moyes et l’imbroglio Balogun

Le transfert de Folarin Balogun à Everton a capoté au tout dernier moment lors des toutes dernières heures du mercato. Interrogé sur cet échec, l’entraîneur des Toffees, David Moyes, a tenu à couper court à toute spéculation en précisant que l’opération avait simplement échoué à la suite d’un problème décelé lors de la visite médicale du joueur.

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«Ce n’était la faute de personne. Cela arrive très souvent dans le football. Le joueur a eu un problème lors de sa visite médicale, c’est aussi simple que cela. Il n’y a aucune autre histoire derrière tout ça», a ainsi déclaré le technicien écossais pour clore définitivement le dossier. En attendant éventuellement un autre rebond sur l’avenir de Balogun, l’attaquant américain n’a pas été sélectionné dans la liste de Filipe Luis pour participer à la Conférence League cette saison.