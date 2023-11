OL : une attaque qui pose de gros problèmes

Le match d’après. Hier après-midi, l’Olympique Lyonnais a affronté le FC Metz pour le compte de la onzième journée de Ligue 1. Une rencontre importante pour les Rhodaniens, qui n’ont pas pu affronter l’Olympique de Marseille la semaine dernière à la suite du caillassage du bus lyonnais et des blessures de Fabio Grosso et de son adjoint. Une soirée difficile puisqu’un bus de supporters de l’OL a également été pris pour cible. Au sein de l’Orange Vélodrome, des fans des Gones se sont fait remarquer après avoir multiplié les chants racistes, les saluts nazis et les cris de singe.

Une attaque patraque

De retour chez eux, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette voulaient repartir de l’avant et décrocher, enfin, leur première victoire de l’exercice 2023-24. En effet, les Lyonnais n’avaient pas gagné la moindre rencontre en onze journées (un match à rejouer contre l’OM), eux, qui totalisaient 3 nuls et 6 défaites. Il faut dire qu’avant le coup d’envoi, l’OL avait la troisième plus mauvaise défense du championnat à égalité avec Clermont (18 buts encaissés). Lorient (20 buts) et Nantes (19 buts) étaient les seuls à faire pire. Mais ils ont joué un match en plus. En ce qui concerne l’attaque, l’OL ne faisait pas forcément mieux.

En effet, les Gones n’avaient marqué que 7 buts. Personne ne faisait pire jusqu’à présent cette saison en L1. Pour rappel, Lyon a joué 4 rencontres sans inscrire le moindre but. En ce qui concerne les buteurs, Lacazette est le meilleur de l’équipe avec 3 réalisations. Derrière, on retrouve Tagliafico, Nuamah et Tolisso (sp) avec 1 but. Le septième et dernier but en date des Lyonnais est un contre son camp d’Ogier lors du match face à Clermont. Dimanche face à Metz, l’OL espérait donc retrouver le chemin des filets.

Grosso tente des choses

Mais Fabio Grosso, très frileux, avait décidé de miser sur un 5-3-2 avec un duo Lacazette-Baldé devant. On pensait que ce dernier montrerait la voie, mais il a tiré sur le portier adverse (1e). Ensuite, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Lacazette a tenté de se rendre disponible sans être toujours servi. Au retour des vestiaires, le capitaine des Gones a tiré la première banderille, mais Dietsch a réalisé un bel arrêt réflexe sur la ligne (50e). Grosso a lancé Nuamah et Cherki pour tenter d’apporter de la créativité et de la folie.

Après avoir encaissé un but, Lyon a réagi par l’intermédiaire de Skelly Alvero, servi par Cherki. La solution est donc venue d’un milieu de terrain. Un terrible constat pour Lyon qui ne parvient plus à marquer. Après une saison exceptionnelle, Lacazette n’imprime pas la même cadence. L’an dernier, au même stade, il en était à 8 buts. Mama Baldé, recruté pour remplacer Moussa Dembélé, manque de précision dans le dernier geste (0 but). Nuamah, Cherki, Diego Moreira ou encore Jeffinho manquent, eux, de régularité. Ils multiplient aussi les approximations. Enfin, Tino Kadewere n’entrait pas dans les plans du club initialement.

Un système à trouver

A tout cela, il faut ajouter la perte de Bradley Barcola, qui était un passeur et un buteur redoutable. Fabio Grosso, qui doit composer avec toutes ces données, cherche la bonne formule. Il avait misé sur un 4-2-3-1 face à Clermont, un 4-3-3 face à Brest ou encore Lorient avec Jeffinho-Nuamah-Lacazette. Le match où l’OL a marqué le plus de buts. Mais il change très souvent de onze. En conférence de presse, il a expliqué que ce n’était pas forcément lié au système, mais à l’attitude de ses joueurs, qu’il n’a pas épargné.

«Je vous coupe tout de suite, ce n’est pas une question de système. On a joué dans d’autres systèmes offensifs, défensifs, il y a une attitude sur le terrain où on n’arrive pas à exprimer nos qualités. Donc, ça veut dire qu’on se met en danger tout seul. On donne des occasions, des petites fautes faciles. Ce n’est pas une question de système. On doit trouver la solution pour aller sur le terrain et faire des points (…) Si je le savais, j’aurais déjà trouvé la solution. Pour le moment, on n’arrive pas à la trouver. On a changé plusieurs choses. Mais les résultats ne sont pas encore comme on le veut. Je veux sortir le club de cette situation. On continuera d’essayer pour trouver la bonne solution».

Les joueurs veulent faire mieux

Les joueurs, eux, sont conscients de leurs problèmes offensifs à l’image de Maxence Caqueret. «Je ne pense pas que ce soit psychologique. Je pense que le souci aujourd’hui (dimanche) a été un manque de mouvement. On n’a pas su créer les bons décalages aux bons moments pour se procurer ces occasions. Sur le peu de fois qu’on a réussi, on a vu que les Messins étaient mis en danger. Ce sont des choses qu’on doit travailler, car si on n’a pas d’occasions on ne pourra pas gagner nos matches forcément. Donc à nous de nous procurer des occasions, de créer plus de mouvements et d’apporter plus de dynamisme pour marquer des buts. »

Même son de cloche du côté de Clinton Mata. « Il y a de la frustration. Il n’y a pas 36 000 solutions, on doit travailler dur pour sortir de cette spirale. Je pense qu’il faudra encore régler des petits détails et appliquer ce que le coach nous a demandé. Si on marque sur l’occasion de Mama Baldé en début de match ça peut changer beaucoup de choses.» Il est vrai que la première occasion des Lyonnais aurait changé la physionomie de la rencontre. Elle aurait apporté plus de confiance. Mais cela n’a pas été le cas. Lyon, qui en est donc à 8 buts marqués en 10 matches, a réussi à sauver un précieux point face à Metz. Il devra faire mieux et être d’attaque dimanche face au Stade Rennais.