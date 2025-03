La FA veut faire porter des caméras aux arbitres

Une nouveauté majeure à venir en Premier League ? C’est en tout cas ce qu’on peut penser, à en croire les propos de Mark Bullingham, directeur exécutif de la Fédération anglaise, relayés par The Sun. Il explique vouloir faire porter aux arbitres du championnat britannique des caméras corporelles. Un phénomène déjà vu à deux reprises : lors d’une rencontre entre Crystal Palace et Manchester United la saison dernière, sans que les images soient diffusées en direct, et à l’occasion d’un match de pré-saison aux États-Unis entre Chelsea et Brighton en juillet 2023. L’objectif est cette fois-ci d’intégrer ce dispositif de façon régulière.

Bullingham a expliqué que ces caméras avaient eu un impact notable dans le football amateur, où la violence envers les arbitres est souvent présente : « Elles ont eu un impact très positif. Nous discutons avec la FIFA de la possibilité d’encourager d’autres pays à adopter des essais et même d’obtenir le soutien de la FIFA. Nous voyons cela comme un moyen pour les arbitres de gagner en confiance. Nous avons constaté une diminution significative des incidents dans les ligues utilisant des caméras corporelles. » Pour ce qui est des professionnels, c’est surtout pour les téléspectateurs que ce dispositif bonifierait l’expérience : « Dans le football professionnel, les caméras corporelles concernent surtout leur intérêt pour les diffuseurs. C’est quelque chose qui devrait être testé et potentiellement autorisé. Au début, cela pourrait être testé sans audio, puis avec audio. »